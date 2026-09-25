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Σε θετικές από σταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές του Δήμου Αθηναίων ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πιστοληπτική αξιολόγησή του στην επενδυτική βαθμίδα Baa3. Η αναβάθμιση των προοπτικών αποτελεί ακόμη ένα θετικό βήμα για την οικονομική εικόνα του Δήμου Αθηναίων.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά του Δήμου και βάζουμε προτεραιότητα τους πιο ευάλωτους. Μας έλεγαν ότι οδηγούμε τον Δήμο “στα βράχια” και σε “τροχιά μνημονίων”. Και όλα αυτά επειδή εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να φτιάξουμε τα σχολεία μας. Ο διεθνής οίκος Moody’s τους διαψεύδει οικτρά. Μας διατηρεί στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 και αναβαθμίζει τις προοπτικές του Δήμου Αθηναίων από σταθερές σε θετικές, με το χρέος μόλις στο 22% των λειτουργικών εσόδων. Κάποιοι επένδυσαν στην καταστροφολογία. Εμείς επενδύουμε στα σχολεία της Αθήνας».

Η Αθήνα πέρασε στην επενδυτική βαθμίδα τον Μάρτιο του 2025, όταν η Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου από Ba1 σε Baa3, με σταθερές προοπτικές. Τον Σεπτέμβριο του 2025 ο διεθνής οίκος επιβεβαίωσε την αξιολόγηση, επισημαίνοντας τη θετική δημοσιονομική θέση και τη ρευστότητα του Δήμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αξιολόγησης του 2025, ο Δήμος Αθηναίων παρουσίαζε θετικό πρωτογενές λειτουργικό ισοζύγιο και πλεόνασμα χρηματοδότησης, ενώ το χρέος του βρισκόταν περίπου στο 22% των λειτουργικών εσόδων.

Με τη νέα απόφαση της Moody’s, η Αθήνα διατηρείται στο Baa3, την πρώτη βαθμίδα της επενδυτικής κατηγορίας, αλλά πλέον με θετικές προοπτικές. Οι θετικές, πλέον, προοπτικές ανοίγουν τον δρόμο για περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Δήμου.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Γιώργος Γιάνναρος, δήλωσε: «Η αξιολόγηση της Moody’s είναι μια σημαντική επιβεβαίωση ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην πόλη, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρές οικονομικές βάσεις. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό θεσμικό και οικονομικό σήμα για την πρωτεύουσα της χώρας και αποτυπώνει τη δυνατότητα του Δήμου να ανταποκρίνεται στις μεγάλες ανάγκες της πόλης με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας».

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