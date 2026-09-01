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Η αναζήτηση μιας νέας επαγγελματικής ευκαιρίας δεν είναι πάντα απλή υπόθεση, ιδιαίτερα για όσους έχουν μείνει για μεγάλο διάστημα εκτός αγοράς εργασίας ή επιδιώκουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση. Η σωστή προετοιμασία, η γνώση των διαθέσιμων επιλογών και η κατάλληλη παρουσίαση δεξιοτήτων και εμπειρίας μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στην προσπάθεια εύρεσης δουλειάς.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το JOB CENTER του Δήμου Αθηναίων παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε ανέργους αλλά και πολίτες που βρίσκονται σε ενεργή αναζήτηση εργασίας, προσφέροντας ένα οργανωμένο πλαίσιο συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

Στόχος της υπηρεσίας είναι οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν πρακτική καθοδήγηση για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα, λαμβάνοντας βοήθεια προσαρμοσμένη στις ανάγκες, στην εμπειρία, στα προσόντα και στο επαγγελματικό τους προφίλ.

Τι προσφέρει δωρεάν το JOB CENTER

Η δραστηριότητα του JOB CENTER δεν εξαντλείται στην αναζήτηση διαθέσιμων θέσεων εργασίας. Οι υπηρεσίες του καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας υποψήφιος κατά την προσπάθεια εισόδου ή επιστροφής στην αγορά εργασίας.

Μεταξύ άλλων, παρέχεται εργασιακή συμβουλευτική, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να οργανώσουν αποτελεσματικότερα την αναζήτησή τους και να αξιοποιήσουν καλύτερα τα προσόντα και την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τους.

Παράλληλα, προσφέρεται διασύνδεση με την αγορά εργασίας, με στόχο οι υποψήφιοι να ενημερώνονται για τις δυνατότητες απασχόλησης και να αποκτούν καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες που διαμορφώνονται στην αγορά.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται επίσης νομική συμβουλευτική, καθώς και υποστήριξη σε ζητήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η τελευταία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους χρειάζεται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών θέσεων εργασίας.

Η λογική της υπηρεσίας είναι επομένως ευρύτερη από μια απλή ενημέρωση για αγγελίες. Επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επαγγελματικής υποστήριξης, μέσα από το οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να οργανώσει καλύτερα την επόμενη κίνησή του.

Εξατομικευμένη καθοδήγηση χωρίς κόστος

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας είναι ότι η υποστήριξη παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να απευθυνθούν στο JOB CENTER πολίτες που χρειάζονται συμβουλές και πρακτική βοήθεια, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε ιδιωτικές υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης.

Η εξυπηρέτηση γίνεται κατόπιν ραντεβού, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν περισσότερο στοχευμένη ενημέρωση ανάλογα με την περίπτωσή τους.

Η διαδικασία μπορεί να φανεί χρήσιμη όχι μόνο σε ανθρώπους που βρίσκονται χωρίς εργασία, αλλά και σε όσους αναζητούν ενεργά μια διαφορετική θέση, εξετάζουν μια αλλαγή καριέρας ή θέλουν να ενισχύσουν τις πιθανότητές τους για μια νέα επαγγελματική αρχή.

Πώς κλείνεται το ραντεβού

Για την αξιοποίηση των υπηρεσιών απαιτείται προηγουμένως προγραμματισμός ραντεβού με το JOB CENTER.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 213 208 3640 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση jobcenter@athens.gr.

Η υπηρεσία λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 16:00 και στεγάζεται στη Λιοσίων 22, στην Αθήνα.

Η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε εργασιακή και νομική συμβουλευτική, ενημέρωση για κατάρτιση και διασύνδεση με την αγορά μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους δυσκολεύονται να οργανώσουν μόνοι τους την επαγγελματική αναζήτηση. Με την κατάλληλη καθοδήγηση, οι υποψήφιοι μπορούν να προετοιμαστούν καλύτερα, να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας.

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