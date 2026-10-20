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Το απόλυτο …χάσμα χωρίζει την Αθήνα από την υπόλοιπη Ελλάδα στην αγορά νέων κατοικιών με τα σπίτια στην πρωτεύουσα να κοστίζουν, ούτε λίγο ούτε πολύ 2,26 φορές περισσότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Μάλιστα, η Αθήνα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη απόκλιση πανευρωπαϊκά στις τιμές των νέων κατοικιών σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, μαζί με το κεντρικό Λονδίνο που έχει την πρωτιά και το Μόναχο που συμπληρώνει το τοπ 3 στην Ευρώπη. Στο κέντρο του Λονδίνου οι τιμές είναι 2,27 φορές πιο ψηλά από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ στο Μόναχο το αντίστοιχο νούμερο είναι 2,15 φορές.

Oι τρεις πόλεις είναι οι μοναδικές στην Ευρώπη που έχουν νούμερα υπερδιπλάσια του εθνικού μέσου όρου της χώρας τους, με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τον ετήσιο δείκτη της Deloitte για την ευρωπαϊκή αγορά κατοικίας, συγκρίνοντας τις τιμές σε 71 μεγάλες πόλεις πανευρωπαϊκά.

Στη μελέτη αναφέρονται και τα απόλυτα νούμερα: Στην Αθήνα η μέση τιμή μιας νέας κατοικίας υπολογίζεται στα 4.364 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με βάση τα στοιχεία στο τέλος του 2025, όταν ο εθνικός μέσος όρος υπολογίζεται στα 1.931 ευρώ ανά τ.μ..

Εκτός από την πρωτεύουσα γίνεται αναφορά και σε δύο ακόμη μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, Θεσσαλονίκη και Πάτρα: Στη συμπρωτεύουσα η μέση τιμή των νέων κατοικιών είναι στα 3.089 ευρώ ανά τ.μ., ακριβότερη κατά 1,6 φορές σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο, ενώ στην Πάτρα το αντίστοιχο νούμερο είναι στα 1.608 ευρώ ανά τ.μ., με την αχαϊκή πρωτεύουσα να καταλήγει τελικά φθηνότερη του εθνικού μέσου όρου κατά σχεδόν 17%, αποτυπώνοντας τελικά και τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινείται η εγχώρια κτηματαγορά.

Στο κεντρικό Λονδίνο που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόκλιση πανευρωπαϊκά, η μέση τιμή (όχι όμως στα καινούρια σπίτια αλλά γενικότερα νέα και παλιά) υπολογίζεται στα 6.620 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στο Μόναχο το αντίστοιχο νούμερο μόνο για τις νέες κατοικίες αντιστοιχεί σε 11.200 ευρώ ανά τ.μ..

Οι μισθοί για ένα σπίτι σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα, όπως αναφέρθηκε προ ημερών στο συνέδριο ακινήτων της Prodexpo, είναι η τρίτη ακριβότερη πανευρωπαϊκά για την αγορά ενός διαμερίσματος σε σύγκριση με τα εισοδήματα των κατοίκων της.

Για ένα καινούριο διαμέρισμα 70 τ.μ., με βάση τα στοιχεία της Deloitte, απαιτούνται μισθοί 16 ετών, όταν αντίστοιχα στην περυσινή έρευνα το νούμερο ήταν στα 15,3 χρόνια, με την πρωτεύουσα να βρίσκεται ελαφρώς ψηλότερα, στη δεύτερη θέση.

Πιο ψηλά από την Αθήνα εφέτος βρίσκεται στην πρώτη θέση ο Αυλώνας της Αλβανίας, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας: Εκεί, για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τ.μ. απαιτούνται μισθοί 21,3 ετών και ακολουθεί, στη δεύτερη θέση, η Πράγα με μισθούς 16,9 ετών. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται κι αυτή ψηλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη και για ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. απαιτούνται μισθοί 12,4 ετών, ενώ η Πάτρα βρίσκεται σαφώς πιο χαμηλά και απαιτούνται μισθοί 8,8 ετών.

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις όπως η Ρώμη βρίσκονται πολύ πιο χαμηλά και για ένα σπίτι 70 τ.μ. απαιτούνται μισθοί 7,9 ετών, ενώ στην πανάκριβη πόλη του Λουξεμβούργου το αντίστοιχο νούμερο πέφτει σε μισθούς 6,4 ετών. Τα πιο προσιτά σπίτια στην Ευρώπη βρίσκονται στο Τορίνο, όπου για την αγορά ενός διαμερίσματος 70 τ.μ. οι Ιταλοί χρειάζονται μισθούς κάτω των 5 ετών, όπως συμβαίνει αντίστοιχα στο Οντένσε της Δανίας και το Μπέργκεν στη Νορβηγία.

Κι όμως η Ελλάδα είναι …φθηνή!

Παρά το πανευρωπαϊκό …αργυρό της ελληνικής πρωτεύουσας, σε επίπεδο χώρας, η Ελλάδα παραμένει φθηνή σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά κατοικίας και κάπως έτσι εξηγείται γιατί έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών.

Με μέση τιμή στα 1.931 ευρώ ανά τ.μ. στα καινούρια σπίτια, η Ελλάδα, έστω κι αν οι τιμές έχουν αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 7,8%, είναι η πέμπτη φθηνότερη αγορά σε απόλυτα νούμερα σε ένα σύνολο 22 ευρωπαϊκών χωρών, μαζί με τις επίσης φθηνές Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία και Τουρκία.

Η πρωτιά εδώ ανήκει στο Λουξεμβούργο με 9.160 ευρώ ανά τ.μ. (+4,57%), ακολουθεί η Τσεχία με μέση τιμή στα 5.412 ευρώ ανά τ.μ. και η Γερμανία που συμπληρώνει το τοπ 3 με μέση τιμή στα 5.200 ευρώ ανά τ.μ..

Η Ολλανδία βρίσκεται πέμπτη στην κατάταξη με μέση τιμή στα 5.186 ευρώ ανά τ.μ., όμως στην περίπτωσή της έχουν ληφθεί υπόψη και τα παλιά σπίτια – επομένως είναι εύλογο ότι ανεβαίνει πιο ψηλά αν ληφθούν υπόψη μόνο οι τιμές των νέων κατοικιών.