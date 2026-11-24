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Γερμανοί, Βρετανοί και Ιταλοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγορών που τροφοδότησαν φέτος τον ελληνικό τουρισμό, με τη Γερμανία να διατηρεί σταθερά την πρωτιά τόσο ως προς τις αφίξεις όσο και ως προς τις ταξιδιωτικές εισπράξεις.

Στο εννιάμηνο του 2026, συμπεριλαμβανομένου του πολύ κρίσιμου γ’ τριμήνου, το οποίο λόγω της υψηλής εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού συγκεντρώνει ούτε λίγο ούτε πάνω από το ήμισυ των αφίξεων και των εισπράξεων ξεχωρίζει ειδικά η ιταλική αγορά παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση σε επίπεδο εσόδων από όλες τις βασικές αγορές εισερχόμενου τουρισμού, σε ποσοστό πάνω από 26%. Αξιοσημείωτη είναι και η περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών, από τις οποίες τα έσοδα ενισχύθηκαν σημαντικά, σε διψήφιο ποσοστό άνω του 15% παρά τη μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,7%.

Οι επιδόσεις και οι προτεραιότητες

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 επιβεβαιώνουν κι εφέτος τη συνεχιζόμενη άνοδο του ελληνικού τουρισμού, με τις συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις να φτάνουν τα 21,96 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ανοδικά, κατά 8,3%, κινήθηκε και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, η οποία διαμορφώθηκε σε 34,23 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 31,60 εκατ. πέρυσι. Παρά τις θετικές επιδόσεις και της εφετινής χρονιάς, οι τουριστικοί φορείς, όπως φάνηκε και στο πλαίσιο της εφετινής ΧΕΝΙΑ το Σαββατοκύριακο και στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στέκονται στη μεγαλύτερη εικόνα και στα ζητήματα του κλάδου εν όψει και της επόμενης, απαιτητικής σεζόν. Η Αγάπη Σμπώκου, πρόεδρος του ΣΕΤΕ έδωσε το στίγμα το περασμένο Σάββατο, επισημαίνοντας ότι η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη παραμένει ουσιαστικά σταθερή, οι επιδόσεις διαφέρουν από αγορά σε αγορά και από προορισμό σε προορισμό, ενώ και οι προκρατήσεις παρουσιάζουν σημάδια στασιμότητας και τα πρώτα μηνύματα για το 2027 χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση. Σημειωτέον ότι η μέση δαπάνη ανά ταξίδι στο εννιάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στα 616 ευρώ, με μεταβολή μόλις 1,5% έναντι του περυσινού εννιαμήνου.

Από το βήμα της συνέλευσης του ΞΕΕ, η πρόεδρος του ΣΕΤΕ στάθηκε σε πέντε προτεραιότητες που απαιτούν συντονισμένη προσπάθεια: Υποδομές, δεδομένου ότι «οι ξενοδόχοι έχουν επενδύσει σημαντικά στην ποιότητα του προϊόντος τους και αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών, χωροταξικός σχεδιασμός και ασφάλεια δικαίου γιατί «η τουριστική ανάπτυξη δεν ασκεί την ίδια πίεση παντού» καθώς και πραγματική ανταποδοτικότητα γιατί «οι πόροι που δημιουργεί ο τουρισμός πρέπει να επιστρέφουν στους ίδιους τους προορισμούς». Η τέταρτη προτεραιότητα έχει να κάνει με την αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών, ώστε οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, μέσω των DMMOs, που θέσπισε το υπουργείο Τουρισμού ως ένα σημαντικό βήμα «να αποκτήσουν ουσιαστικό ρόλο, σταθερούς πόρους και αποτελεσματική διακυβέρνηση, με πραγματική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα», ενώ η πέμπτη με τους ανθρώπους του τουρισμού, για τους οποίους το ζητούμενο δεν εξαντλείται στην κάλυψη των κενών θέσεων: «Χρειαζόμαστε καλύτερη εκπαίδευση, σύγχρονες δεξιότητες, ουσιαστικές λύσεις στη στέγαση των εργαζομένων και πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης».

Τα στοιχεία του εννιαμήνου

Ως προς τις επιδόσεις της περιόδου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, η Γερμανία παραμένει μακράν η μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, με 5,26 εκατ. επισκέπτες στο εννεάμηνο, αυξημένους κατά 8,5% σε ετήσια βάση. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος των εισπράξεων, κατά 13,5%, στα 3,57 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα της γερμανικής αγοράς για τις τουριστικές επιδόσεις της χώρας.

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των εξεταζόμενων αγορών τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και εσόδων βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, με 4,15 εκατ. ταξιδιώτες και εισπράξεις 3,19 δισ. ευρώ: Όμως οι ρυθμοί ανόδου εν προκειμένω ήταν σαφώς πιο συγκρατημένοι, με την ταξιδιωτική κίνηση να ενισχύεται κατά 2,2% και τις εισπράξεις μόλις κατά 1%.

Από τις αγορές που ξεχώρισαν το 2026 ήταν η Ιταλία, καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις μεταξύ των βασικών χωρών προέλευσης. Οι Ιταλοί επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 17,3%, φτάνοντας τα 2,29 εκατομμύρια, ενώ τα έσοδα από την ιταλική αγορά σημείωσαν άλμα 26,2%, στα 1,45 δισ. ευρώ.

Ως προς τις επιδόσεις της πολύ σημαντικές αμερικανικής αγοράς: Παρότι οι αφίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 4,7%, στα 1,21 εκατ. ταξιδιώτες, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,2%, φτάνοντας τα 1,67 δισ. ευρώ.

Στον αντίποδα, αρνητική ήταν η εικόνα από τη Γαλλία, με την ταξιδιωτική κίνηση να μειώνεται κατά 6,7%, στα 1,59 εκατ. επισκέπτες, και τις εισπράξεις να υποχωρούν κατά 7,5%, στα 1,09 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται εδώ ότι το γ’ τρίμηνο κάθε έτους, Ιουλίου- Αυγούστου- Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει ποσοστό κοντά στο 52,5% επί του συνόλου των επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού, με βάση τα στοιχεία του 2025, αν και τα τελευταία χρόνια καταγράφεται, έστω και μικρή μείωση- άμβλυνση της υψηλής εποχικότητας. Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΝΣΕΤΕ διαπιστώνει ότι, με βάση τα στοιχεία του 2025, το γ’ τρίμηνο παραμένει κυρίαρχο και μεγέθη των αφίξεων, των διανυκτερεύσεων και των εισπράξεων αλλά το μερίδιό του μειώνεται σταδιακά: Από 56% το 2019 σε 52,4% το 2025 στις αφίξεις, από 58,5% σε 52,9% στις διανυκτερεύσεις και από 58,3% σε 52,5% στις εισπράξεις.

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου

Στην εικόνα του Σεπτεμβρίου, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου κατέγραψε πολύ μεγαλύτερη αύξηση εσόδων σε σχέση με τις αφίξεις, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδια να αγγίζει τα 631 ευρώ, με αύξηση κατά 10,2% έναντι του περυσινού Σεπτεμβρίου. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 11,1%, στα 3,76 δισ. ευρώ, την ώρα που η εισερχόμενη κίνηση αυξήθηκε οριακά, κατά 0,6%, στα 5,72 εκατ. ταξιδιώτες.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των Γερμανών, με τις εισπράξεις από τη συγκεκριμένη αγορά να εκτοξεύονται κατά 48,6%, στα 714,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 10,1%, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο μέσα στον μήνα.

Αντίθετα, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 15,2%, στα 522,3 εκατ. ευρώ, και από τις ΗΠΑ κατά 15,1%, στα 198,1 εκατ. ευρώ, με την αμερικανική ταξιδιωτική κίνηση να καταγράφει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, κατά 22,8%.