Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται τη δημιουργία ενός νέου εορταστικού καλαθιού, με την ονομασία «Γιορτές για όλους», επιδιώκοντας να περιορίσει το κόστος των χριστουγεννιάτικων αγορών για τα νοικοκυριά. Με τις τιμές των τροφίμων να εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η σχεδιαζόμενη παρέμβαση στοχεύει στη διάθεση βασικών προϊόντων και ειδών αυξημένης ζήτησης κατά την περίοδο των Χριστουγέννων σε πιο προσιτές τιμές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, το νέο καλάθι θα περιλαμβάνει περίπου 20 κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Για την πλειονότητα των ειδών επιδιώκονται μειώσεις τιμών τουλάχιστον 25%, ενώ στα κρέατα εξετάζονται μικρότερες εκπτώσεις, με αφετηρία το 5%. Το τελικό περιεχόμενο της πρωτοβουλίας θα διαμορφωθεί ανάλογα με τη συμμετοχή των προμηθευτικών επιχειρήσεων και των σούπερ μάρκετ.

Τα προϊόντα που βρίσκονται στον σχεδιασμό

Στις κατηγορίες που εξετάζεται να ενταχθούν περιλαμβάνονται τρόφιμα καθημερινής κατανάλωσης, όπως γάλα, βούτυρο, γιαούρτι, τυριά, αλεύρι, ζυμαρικά και ρύζι. Παράλληλα, προβλέπεται να δοθεί έμφαση σε προϊόντα που συνδέονται με τις γιορτές, όπως σοκολάτες, κρασί, αναψυκτικά, τσουρέκι, βασιλόπιτα, μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

Ξεχωριστή θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνουν τα κρέατα, για τα οποία εξετάζεται η ένταξη πέντε κατηγοριών: αρνί, γαλοπούλα, μοσχάρι, χοιρινό και κοτόπουλο. Ωστόσο, οι προβλεπόμενες μειώσεις για τα συγκεκριμένα είδη αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες τροφίμων.

Προς το παρόν, δεν έχουν καθοριστεί οριστικά ούτε ο κατάλογος των προϊόντων ούτε τα ποσοστά των εκπτώσεων και οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την τελική διαμόρφωση του μέτρου, καθώς η εφαρμογή του προϋποθέτει τη συνεργασία της αγοράς.

Έως το τέλος του έτους η παράταση των μειώσεων τιμών

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να διατηρήσει σε ισχύ την πρωτοβουλία που εφαρμόζεται ήδη για τον περιορισμό των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας στην ΕΡΤ, ότι η συμφωνία για τις μειώσεις τιμών θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη δράση έχει ήδη οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων.

Παράλληλα, εξετάζεται η λήψη επιπλέον μέτρων απέναντι σε ανατιμήσεις που δεν συνδέονται με πραγματικές αυξήσεις του κόστους παραγωγής. Ο υπουργός επισήμανε ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων δημιουργεί πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως γενική δικαιολογία για οποιαδήποτε αύξηση στις τιμές των προϊόντων.

«Όταν κάποιοι ανεβάζουν τιμές αδικαιολόγητα, αυτό είναι ένα πρόβλημα και η αγορά θα πρέπει να διορθωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει λάβει προτάσεις από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, οι οποίες βρίσκονται ήδη υπό αξιολόγηση.

Το ζητούμενο για τις τιμές στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Η πρωτοβουλία «Γιορτές για όλους» σχεδιάζεται ως πρόσθετο μέτρο στήριξης των νοικοκυριών, παράλληλα με τις μειώσεις τιμών που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή. Βασική επιδίωξη είναι να αυξηθούν οι διαθέσιμες επιλογές για οικονομικότερες αγορές ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Η πραγματική συμβολή του νέου καλαθιού, πάντως, θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή του. Καθοριστική σημασία θα έχουν τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν όσο και το ύψος των μειώσεων που θα φτάσουν τελικά στους καταναλωτές. Εξίσου σημαντικό θα είναι οι προσφορές να καλύπτουν προϊόντα που βρίσκονται πράγματι στις καθημερινές και εορταστικές αγορές των νοικοκυριών.