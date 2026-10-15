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Τη δυνατότητα να αποκτούν ηλεκτρονικά την ειδική Κάρτα Δακτυλίου, χωρίς μετακινήσεις στις υπηρεσίες του Δήμου και χρονοβόρες διαδικασίες, έχουν πλέον οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ ΑΕ, έθεσε σε λειτουργία νέα ψηφιακή υπηρεσία, μέσω της οποίας πραγματοποιούνται όλα τα στάδια έκδοσης της ειδικής άδειας εισόδου και εξόδου από τον Δακτύλιο.

Η διαδικασία, από την αρχική υποβολή της αίτησης μέχρι την τελική έγκριση και την παραλαβή της κάρτας, ολοκληρώνεται πλέον μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καταργώντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας των ενδιαφερομένων.

Πώς εκδίδεται η ψηφιακή Κάρτα Δακτυλίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωσή τους.

Στη συνέχεια, η αρμόδια δημοτική υπηρεσία εξετάζει τα στοιχεία και τα έγγραφα που έχουν υποβληθεί, πραγματοποιώντας τον απαραίτητο έλεγχο μέσα από το ίδιο πληροφοριακό σύστημα.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ειδική άδεια εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή, χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη ενέργεια με φυσική παρουσία του δικαιούχου.

Η νέα κάρτα διαθέτει μοναδικό QR Code, το οποίο επιτρέπει στις αρμόδιες Αρχές να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητά της κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Με την εφαρμογή της υπηρεσίας, η υποβολή των δικαιολογητικών, η αξιολόγηση, η έγκριση και η έκδοση της άδειας εντάσσονται σε μια ενιαία ψηφιακή διαδικασία.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η ειδική Κάρτα Δακτυλίου χορηγείται αποκλειστικά σε πολίτες που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους εντός των ορίων του Δακτυλίου και είναι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων.

Βασική προϋπόθεση είναι η διεύθυνση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση να εμφανίζεται ως κύρια κατοικία στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Το δικαίωμα δεν εξαρτάται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου. Επομένως, η άδεια μπορεί να χορηγηθεί τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε ενοικιαστές ή φιλοξενούμενους, υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση έχει δηλωθεί ως κύρια κατοικία.

Αντίθετα, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι υποβάλλουν δήλωση στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους της ειδικής άδειας εισόδου και εξόδου.

Τι συμβαίνει όταν η κατοικία δεν εμφανίζεται στο Ε1

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης δεν συμφωνούν με τη διεύθυνση για την οποία ζητείται η Κάρτα Δακτυλίου.

Εάν η κατοικία δεν αναγράφεται ως κύρια στο Ε1, ο ενδιαφερόμενος πρέπει προηγουμένως να προχωρήσει στη διόρθωση των στοιχείων του.

Η επικαιροποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης είτε με την υποβολή αίτησης μεταβολής στοιχείων Μ1 στην αρμόδια ΔΟΥ, ανάλογα με την περίπτωση.

Μόνο μετά την τακτοποίηση των σχετικών στοιχείων μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης της ειδικής άδειας.

Ωράριο Δακτυλίου και περιορισμοί στις μετακινήσεις

Ο Δακτύλιος της Αθήνας εφαρμόζεται τις εργάσιμες ημέρες, με διαφορετικό ωράριο για την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί ισχύουν:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 έως 20:00.

Παρασκευή: 07:00 έως 15:00.

Η περιοχή εφαρμογής του μέτρου διαχωρίζεται σε τέσσερις ζώνες, Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, ενώ η κατοχή της ειδικής κάρτας δεν συνεπάγεται απεριόριστη δυνατότητα κυκλοφορίας στο σύνολο του Δακτυλίου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν την άδεια για την πρόσβαση από και προς τη μόνιμη κατοικία τους, ακολουθώντας κάθε φορά τη συντομότερη δυνατή διαδρομή.

Ειδικότερα, κατά την έξοδο από τον Δακτύλιο ο κάτοχος της κάρτας οφείλει να κατευθύνεται από την κατοικία του προς το πλησιέστερο κατάλληλο σημείο εξόδου, ενώ κατά την επιστροφή του πρέπει να ακολουθεί την αντίστοιχη συντομότερη διαδρομή εισόδου.

Η άδεια δεν επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των τεσσάρων ζωνών, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του δικαιούχου.

Υπενθυμίζεται ότι οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί του Δακτυλίου δεν ισχύουν στις οδούς που αποτελούν την περίμετρό του.

Λιγότερη γραφειοκρατία για τους κατοίκους

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου Αθηναίων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημοτικών υπηρεσιών.

Βασικός στόχος είναι να περιοριστούν οι διοικητικές διαδικασίες που απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία, να επιταχυνθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών και να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση δημοτικών αδειών.

Παράλληλα, η ψηφιακή διαχείριση των αιτήσεων και η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω QR Code επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των ελέγχων και την απλούστευση της καθημερινής συναλλαγής των κατοίκων με τις δημοτικές υπηρεσίες.

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