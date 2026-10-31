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Την άμεση κίνηση των διαδικασιών για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο 46χρονος υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνελήφθη στη Λευκάδα για την υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων στη Γλυφάδα, ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Ειδικότερα, ο υπουργός επικοινώνησε με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, ζητώντας να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση οι προβλεπόμενες ενέργειες για τη θέση του Επικελευστή ΠΝ σε διαθεσιμότητα.

Ο 46χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στη Λευκάδα, καθώς κατηγορείται ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει δύο εμπρηστικές επιθέσεις στη Γλυφάδα, με χρονική απόσταση περίπου 15 λεπτών.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο υπαξιωματικός φέρεται να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα πρώην συντρόφου του, καθώς και σε αυτοκίνητα άλλης γυναίκας με την οποία είχε διατηρήσει σχέση και του σημερινού συντρόφου της.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν εάν ο 46χρονος συνδέεται και με τρίτη εμπρηστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο, με στόχο αυτοκίνητο ακόμη μίας πρώην συντρόφου του.

Η εμπλοκή του στο συγκεκριμένο περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.