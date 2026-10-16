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Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του προέδρου του ΛΑΟΣ Φίλιππου Καμπούρη, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Αναλυτικότερα από έρευνα της Αρχής προέκυψαν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες- εταιρείες.

Η δέσμευση της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος καταλαμβάνει και το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα καθώς αυτό φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στην εντολή δέσμευσης του κ. Βουρλιώτη περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ελέγχονται και από τη Δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα έχουν εντοπιστεί και δεσμευτεί έως τώρα πέντε ακίνητα σε περιοχές των νοτίων προαστίων και στην περιφέρεια. Επίσης, δεσμεύτηκαν οκτώ αυτοκίνητα εκ των οποίων τα τέσσερα φέρονται να ανήκουν στο ΛΑΟΣ.

Είναι η πρώτη φορά που αποφασίστηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αρχηγού πολιτικού κόμματος.

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