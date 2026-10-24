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Ισχυρούς κλυδωνισμούς στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ προκαλούν οι πληροφορίες για μια εκτεταμένη δικαστική έρευνα, η οποία, σύμφωνα με το κείμενο της υπόθεσης, αφορά πιθανές δωροδοκίες, αθέμιτες παρεμβάσεις στη διαιτησία και αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων που περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις.

Η έρευνα φέρεται να καλύπτει μια ολόκληρη δεκαετία, από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Μάρτιο του 2026, και να αγγίζει πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν σημαντικές θέσεις στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ), αλλά και στον χώρο της ελληνικής διαιτησίας.

Κατά τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, ο 9ος Τακτικός Ανακριτής Αθηνών, Κωνσταντίνος Μέτος, με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα Απόστολου Γραμμένου, εξέδωσε έξι εντάλματα σύλληψης για κακουργηματικές πράξεις.

Τα πρόσωπα που κατονομάζονται είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ Ευάγγελος Λιόλιος, ο πρώην διεθνής διαιτητής και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς, ο επιχειρηματίας Γεώργιος Μαυραγάνης, η διεθνής διαιτήτρια Βάσω Τσαρούχα, ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου και ο πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ Αναστάσιος Πηλοΐδης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Μαυραγάνης και Κορομηλάς οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή στις 22 Οκτωβρίου 2026 και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στις 25 και 26 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.

Η καταγγελία του Αμαρουσίου και τα μηνύματα για τον Προμηθέα

Αφετηρία της υπόθεσης φέρεται να αποτέλεσε η καταγγελία που υπέβαλε στις 16 Απριλίου 2026 η ΚΑΕ Μαρούσι, μέσω του διευθύνοντος συμβούλου της Θεοφάνη Ταρνατώρου, προς την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ, την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας. Ακολούθησε συμπληρωματική αναφορά στις 13 Μαΐου.

Η καταγγελία συνοδευόταν, κατά το δημοσίευμα, από ένορκη βεβαίωση του πρώην προπονητή του Προμηθέα Πατρών, Ηλία Παπαθεοδώρου, καθώς και από στιγμιότυπα γραπτών συνομιλιών του με τον Ευάγγελο Λιόλιο.

Μέσα από τα συγκεκριμένα μηνύματα υποστηρίζεται ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ, παρά τη μεταβίβαση των μετοχών του στον Προμηθέα πριν από την εκλογή του το 2021, εξακολουθούσε να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση της ομάδας.

Οι συνομιλίες αφορούν, μεταξύ άλλων, μεταγραφικές κινήσεις, οικονομικές συμφωνίες, πωλήσεις παικτών και αποφάσεις που σχετίζονται με τον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μήνυμα της 27ης Ιουνίου 2024, στο οποίο ο Λιόλιος φέρεται να αναλαμβάνει προσωπικά το μεγαλύτερο μέρος της διοικητικής ευθύνης για όσα συμβαίνουν στον Προμηθέα.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μήνυμα της 5ης Μαρτίου 2025, τρεις ημέρες πριν από την αναμέτρηση Προμηθέας – ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ ενημέρωσε τον προπονητή για τη διαιτητική τριάδα, επισημαίνοντας ότι η πληροφορία ήταν απολύτως απόρρητη και ενδεχομένως δεν είχε ακόμη γνωστοποιηθεί ούτε στους ίδιους τους διαιτητές.

Οι ορισμοί ανακοινώθηκαν επισήμως στις 7 Μαρτίου, γεγονός που αποτελεί ένα από τα ζητήματα που φέρεται να εξετάζει η δικαστική έρευνα.

Οι καταθέσεις Τσάπα και οι καταγγελίες για χρηματικές συναλλαγές

Σημαντικό μέρος της φερόμενης δικογραφίας στηρίζεται στις καταθέσεις του πρώην ιδιοκτήτη των ΚΑΕ Φάρος Κερατσινίου και Ιωνικός Νικαίας, Ευάγγελου Τσάπα.

Στις καταθέσεις του, στις 31 Ιουλίου και 4 Σεπτεμβρίου 2026, ο Τσάπας φέρεται να περιγράφει συναντήσεις, υποσχέσεις χρηματικών ανταλλαγμάτων και συνεννοήσεις που είχαν στόχο να επηρεάσουν αποτελέσματα αγώνων.

Μία από τις πρώτες περιπτώσεις αφορά την αναμέτρηση Φάρος Λάρισας – Άρης στις 17 Μαρτίου 2018. Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στην κατάθεσή του, είχε προηγηθεί υπόσχεση καταβολής 5.000 ευρώ στον τότε διαιτητή Αναστάσιο Πηλοΐδη, προκειμένου να ευνοηθεί ο Φάρος, ο οποίος τελικά επικράτησε με 81-76.

Ανάλογη καταγγελία αφορά τον αγώνα Τρίκαλα – Πανιώνιος στις 10 Απριλίου 2018. Σε συνάντηση σε καφετέρια της Λεωφόρου Αμαλίας φέρεται να συμφωνήθηκε η καταβολή 5.000 ευρώ στον Πηλοΐδη και ισόποσης αμοιβής στη Βάσω Τσαρούχα, με στόχο να ευνοηθεί ο Πανιώνιος.

Τα 50.000 ευρώ έξω από το Promitheas Park

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιγραφές αφορά τον αγώνα Προμηθέας – Ιωνικός Νικαίας στις 5 Οκτωβρίου 2019.

Σύμφωνα με την κατάθεση Τσάπα, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε γραφείο στη Λεωφόρο Αμαλίας, παρουσία των Γεωργίου Μαυραγάνη και Ηλία Κορομηλά.

Εκεί, όπως υποστηρίζει, του ζητήθηκε να μην προχωρήσει στην πρόσληψη προπονητή για τον Ιωνικό πριν από το παιχνίδι και να αντιμετωπίσει χαλαρά την αναμέτρηση, αποδεχόμενος ουσιαστικά την ήττα.

Ως αντάλλαγμα φέρεται να του προσφέρθηκε οικονομική διευκόλυνση ύψους 50.000 ευρώ, αλλά και ευνοϊκή διαιτητική αντιμετώπιση στον επόμενο αγώνα του Ιωνικού απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Τσάπας κατέθεσε ότι, μετά τη νίκη του Προμηθέα με 87-80, συναντήθηκε έξω από το Promitheas Park με τον Ευάγγελο Λιόλιο, ο οποίος φέρεται να του παρέδωσε 50.000 ευρώ σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 100 ευρώ.

Κατά την ίδια αφήγηση, ο Λιόλιος τον διαβεβαίωσε ότι στον επόμενο αγώνα του Ιωνικού θα οριζόταν η Βάσω Τσαρούχα, πριν από την επίσημη ανακοίνωση των διαιτητών.

Η συγκεκριμένη διαιτήτρια πράγματι ορίστηκε στην αναμέτρηση Ιωνικός – ΠΑΟΚ, που ολοκληρώθηκε με νίκη του Ιωνικού με 83-66.

Ο Τσάπας υποστηρίζει επίσης ότι σε μεταγενέστερη συζήτηση για την επιστροφή των χρημάτων, ο Κορομηλάς φέρεται να αναφέρθηκε σε συνολικό ποσό 55.000 ευρώ, συνδέοντας τις επιπλέον 5.000 ευρώ με τη διαιτησία.

Οι συναντήσεις στο Κολωνάκι, το σπα και οι «διευκολύνσεις»

Η αφήγηση συνεχίζεται με περιστατικά που φέρονται να εκτυλίχθηκαν από το 2019 έως το 2021, σε γραφεία, καφετέριες και ιδιωτικές συναντήσεις στην Αθήνα.

Για τον αγώνα Ιωνικός – Πανιώνιος στις 21 Δεκεμβρίου 2019, ο Τσάπας ισχυρίζεται ότι είχε προηγηθεί συνάντηση στο City Link, κατά την οποία ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου φέρεται να εξέφρασε πρόθεση να βοηθήσει τον Ιωνικό.

Αναφορές γίνονται επίσης στον αγώνα ΠΑΟΚ – Ιωνικός τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά και στις αναμετρήσεις του Προμηθέα με Περιστέρι και ΑΕΚ τον Απρίλιο του 2021.

Στη δεύτερη περίπτωση, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση, προέκυψε συζήτηση για επιθυμία διαιτητών να χρησιμοποιήσουν εγκαταστάσεις σπα στο Promitheas Park μετά τον αγώνα.

Ο Λιόλιος φέρεται να αντέδρασε έντονα, εκφράζοντας ανησυχία ότι μια πιθανή φωτογραφία θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα ενόψει των εκλογών της ΕΟΚ.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναφορά του Μαυραγάνη σε παροχές που, σε αντίθεση με τις συναλλαγές με μετρητά, θα μπορούσαν να αφήσουν αποδεικτικά ίχνη.

Η αναφορά σε διακοπές στελέχους της Euroleague

Στις καταθέσεις περιλαμβάνεται και αναφορά σε πολυήμερη κράτηση διακοπών για τον τότε διευθυντή διαιτησίας της Euroleague, Ρίτσαρντ Στόουκς, από τις 22 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2021.

Ο Τσάπας υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε να μεσολαβήσει για την πραγματοποίηση της κράτησης, ενώ τα έξοδα επρόκειτο να καλυφθούν από τον Λιόλιο.

Κατά τον ίδιο, η συγκεκριμένη διευκόλυνση συνδεόταν με το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του Προμηθέα στο EuroCup και την επαγγελματική εξέλιξη της Βάσως Τσαρούχα στους ευρωπαϊκούς ορισμούς.

Οι καταγγελίες για τον έλεγχο της ΚΕΔ

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται και στα όσα φέρονται να συνέβησαν μετά την εκλογή Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ, τον Σεπτέμβριο του 2021.

Σύμφωνα με τον Τσάπα, συνεργάτες του νέου προέδρου τού μετέφεραν ότι είχαν πλέον τη δυνατότητα να επηρεάζουν τους ορισμούς διαιτητών σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά στους αγώνες Ιωνικός – Άρης τον Οκτώβριο του 2021, Λαύριο – Ιωνικός τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς και Καρδίτσα – Ιωνικός τον Απρίλιο του 2023.

Παράλληλα, καταγράφονται ισχυρισμοί για υποσχέσεις υπηρεσιακής ανέλιξης προς διαιτητές με αντάλλαγμα ευνοϊκή αντιμετώπιση συγκεκριμένων ομάδων.

Οι καταγγελίες αυτές επεκτείνονται ακόμη και σε αναμετρήσεις αναπτυξιακών και σχολικών πρωταθλημάτων, με αναφορές σε αγώνες του Προμηθέα 2014 και των Εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση Πάτρας.

Οι καταθέσεις για αποκλεισμούς και πιέσεις σε διαιτητές

Πέρα από τις καταγγελίες για οικονομικά ανταλλάγματα, το κείμενο αναφέρεται και σε μαρτυρίες σχετικά με πιέσεις, απειλές και αποκλεισμούς διαιτητών που φέρονται να μην ήταν αρεστοί στη διοίκηση της ΕΟΚ.

Ο πρώην διεθνής διαιτητής Αναστάσιος Μάνος, σύμφωνα με την κατάθεσή του στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, περιέγραψε περιστατικά που ακολούθησαν τον πέμπτο ημιτελικό Λαύριο – Προμηθέας τον Μάιο του 2021.

Όπως υποστήριξε, μετά την ήττα του Προμηθέα δέχθηκε απειλές από στέλεχος της πατρινής ομάδας, ενώ στη συνέχεια περιορίστηκαν δραστικά οι ορισμοί του σε αγώνες της Basket League.

Ανέφερε ακόμη ότι αποκλείστηκε από τη λίστα διεθνών διαιτητών της FIBA, ενώ κατήγγειλε παρέμβαση προκειμένου να δηλώσει κώλυμα και να αντικατασταθεί από συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της ΟΔΚΕ Παντελής Ελευθεριάδης φέρεται να κατέθεσε ότι οι συνεδριάσεις της ΚΕΔ πραγματοποιούνταν τυπικά, με τους ορισμούς να έχουν ήδη αποφασιστεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, από τον Δεκέμβριο του 2024 ο εκπρόσωπος της ΟΔΚΕ έπαψε να προσκαλείται στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Στο μικροσκόπιο 49 αγώνες από το 2016 έως το 2026

Η έκταση της φερόμενης έρευνας αποτυπώνεται στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 820/21-10-2026, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, απεστάλη από τον 9ο Τακτικό Ανακριτή προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Με αυτό ζητείται να διευκρινιστεί ποιοι από 49 αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν από το 2016 έως το 2026, περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται αναμετρήσεις της Basket League, της Elite League, της National League 1 και 2, της Α1 Γυναικών, καθώς και αγώνες εφηβικών, παιδικών και σχολικών πρωταθλημάτων.

Μεταξύ των αναμετρήσεων που κατονομάζονται βρίσκονται οι Προμηθέας – Ιωνικός (05/10/2019), Ιωνικός – ΠΑΟΚ (12/10/2019), Περιστέρι – Προμηθέας (04/04/2021), Προμηθέας – ΑΕΚ (14/04/2021), Καρδίτσα – Ιωνικός (08/04/2023), Προμηθέας – ΠΑΟΚ (08/03/2025) και Προμηθέας – Άρης (24/01/2026).

Η παρουσία ενός αγώνα στον συγκεκριμένο κατάλογο δεν αποδεικνύει ότι υπήρξε χειραγώγηση, αλλά προσδιορίζει το αντικείμενο της ζητούμενης διερεύνησης.

Τι απαντούν ΕΟΚ και ΚΕΔ για τους ορισμούς

Σύμφωνα με το κείμενο, η ΕΟΚ απέστειλε στις 26 Μαΐου 2026 έγγραφη απάντηση στις αρμόδιες αρχές, ενώ στις 15 Ιουνίου κατέθεσε το μέλος της ΚΕΔ Δημήτριος Μπήτης.

Η Ομοσπονδία υποστήριξε ότι η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο και πραγματοποιεί τις συνεδριάσεις της κάθε Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όπως εξήγησε, μετά τη λήψη των αποφάσεων, οι ορισμοί διαβιβάζονται εσωτερικά σε αρμόδια τμήματα της ΕΟΚ, προκειμένου να οργανωθούν οι μετακινήσεις και οι διαμονές των διαιτητών.

Στην εσωτερική ενημέρωση περιλαμβάνονται επίσης μέλη του διοικητικού συμβουλίου, βάσει του Κανονισμού Διαιτησίας, πριν από τη δημόσια ανακοίνωση των ορισμών.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αξιολόγηση των καταγγελιών περί πρόωρης γνώσης απόρρητων διαιτητικών ορισμών.

Μια υπόθεση με σοβαρά ερωτήματα

Οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα συνθέτουν την εικόνα μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης, με καταγγελίες που εκτείνονται από οικονομικές συναλλαγές και παρεμβάσεις στη διαιτησία μέχρι ζητήματα διοικητικής επιρροής και διαφάνειας.

Ωστόσο, οι καταθέσεις, οι αναφορές και οι περιγραφές των φερόμενων κατηγοριών δεν ισοδυναμούν με δικαστικά αποδεδειγμένη ενοχή. Για όλα τα κατονομαζόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.