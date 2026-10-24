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Στο πεδίο των οικονομικών ερευνών επεκτείνεται η υπόθεση του σκανδάλου στο μπάσκετ, καθώς η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες βάζει στο μικροσκόπιό της όχι μόνο τους έξι κατηγορουμένους, αλλά και επιπλέον πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Όπως αναφέρει το protothema.gr με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ξεκινά η διερεύνηση της περιουσιακής κατάστασης των συγκεκριμένων προσώπων, με τους ελεγκτές να εξετάζουν τόσο τα περιουσιακά τους στοιχεία όσο και τις δηλώσεις πόθεν έσχες που έχουν υποβάλει.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες αποκτούν ευρύτερες διαστάσεις, καθώς η Αρχή έχει ήδη στρέψει την προσοχή της και σε άλλους τομείς του επαγγελματικού αθλητισμού, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ειδικό σύστημα αλγοριθμικής ανάλυσης που αξιοποιεί η Αρχή για τον εντοπισμό ύποπτων χρηματοοικονομικών κινήσεων έχει ενεργοποιήσει σχετικές ειδοποιήσεις για συναλλαγές στον συγκεκριμένο χώρο, οι οποίες τίθενται πλέον υπό εξέταση.

Η διεύρυνση των ελέγχων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής διερεύνησης από την Αρχή εδώ και αρκετά χρόνια. Οι σχετικές ειδοποιήσεις αποτελούν ενδείξεις προς έλεγχο και όχι διαπιστωμένες παραβάσεις.