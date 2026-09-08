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Παρατείνεται κατά ένα έτος, ως τις 11 Σεπτεμβρίου 2027, και για όλες τις περιοχές της χώρας, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η απόφαση λήφθηκε προκειμένου οι πολίτες να αξιοποιήσουν τη σχετική δυνατότητα και να επιλυθούν εκκρεμότητες που παραμένουν έως σήμερα.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξαγοράς των διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων έχει θεσπιστεί με το Ν. 5024/2023 υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπει η νομοθεσία.

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