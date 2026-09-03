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Η UBM, ένας από τους μεγαλύτερους αγροτικούς ομίλους της Ουγγαρίας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην ΕΛ.ΒΙ.Ζ Α.Ε., μία από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής ζωοτροφών.

Με τη συμφωνία αυτή, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα ζωοτροφών του κορυφαίου Ούγγρου παραγωγού ζωοτροφών και ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους πρώτων υλών του κλάδου στη χώρα ξεπερνά πλέον το 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η UBM απέκτησε το 65% της ΕΛΒΙΖ Α.Ε., η οποία διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα ζωοτροφών 250.000 τόνων, ενώ το υπόλοιπο 35% αναμένεται να περάσει στον ουγγρικό όμιλο έως το 2029.

Η ελληνική θυγατρική της UBM θα συνεχίσει την παραγωγή ζωοτροφών για πουλερικά, χοίρους και μηρυκαστικά, μεταξύ άλλων προϊόντων. Από την Ελλάδα, ο όμιλος θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει δραστηριότητα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο αγορές στα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και, σε μικρότερο βαθμό, τη Μέση Ανατολή.

Πριν από την εξαγορά, ο UBM, που αποτελεί τον ηγέτη της ουγγρικής αγοράς, διέθετε συνολική παραγωγική δυναμικότητα περίπου 780.000 τόνων ζωοτροφών. Με την προσθήκη της ΕΛΒΙΖ, η δυναμικότητα του ομίλου ξεπερνά πλέον το όριο του ενός εκατομμυρίου τόνων ετησίως.

Στρατηγική συμφωνία ανάπτυξης

«Για τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες της ΕΛΒΙΖ, η συναλλαγή έχει πρωτίστως στρατηγικό χαρακτήρα: αναζητούσαν έναν συνεργάτη που θα μπορούσε να προσφέρει στην εταιρεία κεφάλαια, σύγχρονη τεχνολογία, διεθνή εμπειρία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο UBM, από την πλευρά του, απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή σε μια εταιρεία με σταθερή θέση στην αγορά, ισορροπημένο μείγμα εσόδων και μακρά ιστορία κερδοφόρας λειτουργίας. Αυτό δημιουργεί εξαιρετικές προοπτικές καθώς εισερχόμαστε σε μια αγορά από την οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε και μια σειρά από επιπλέον χώρες», δήλωσε ο Πέτερ Χόρβατ, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου UBM.

Η UBM συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπόρους πρώτων υλών ζωοτροφών στην Ουγγαρία, καθώς και τον κορυφαίο παραγωγό ζωοτροφών της χώρας, με συνολικό όγκο εμπορίας 2,1 εκατ. τόνων.

Κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2025/2026, από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο ουγγρικός αγροτικός όμιλος κατέγραψε έσοδα 131,6 δισ. φιορινιών, EBITDA 5,4 δισ. φιορινιών και κέρδη προ φόρων 2,4 δισ. φιορινιών.

Η UBM πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 20 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των συνολικών εσόδων της. Παράλληλα, αποτελεί τη μοναδική εταιρεία του αγροτικού κλάδου που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Βουδαπέστης, με τη μετοχή της UBM Holding Nyrt. να κλείνει στα 890 φιορίνια στις 1 Σεπτεμβρίου 2026.

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