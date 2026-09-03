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Το 2026 συνεχίζεται με θετική δυναμική για την IDEAL Holdings, καθώς οι εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καταγράφουν σημαντικά βελτιωμένες λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις κατά το Α’ Εξάμηνο.

Κυριότερη εξέλιξη της περιόδου αποτελεί η επιτυχημένη εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στην Euronext Athens, μια εξέλιξη που αντανακλά τη δέσμευση της IDEAL Holdings στην ανάπτυξη εταιρειών με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και μακροπρόθεσμο όραμα και παράλληλα αναδεικνύει την ικανότητά της να μετουσιώνει την επενδυτική στρατηγική της σε ισχυρή οικονομική απόδοση και διαρκή δημιουργία αξίας.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Α’ Εξαμήνου 2026

Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.

Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε €274,6 εκατ., αυξημένες κατά 27% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025 προερχόμενες από την οργανική ανάπτυξη των επενδύσεων μας, αλλά και λόγω της πλήρης ενοποίησης της Μπάρμπα Στάθης το 2026 σε σχέση με το 2025.

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €28,8 εκατ., αυξημένα κατά 10% σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025.

Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε €35,1 εκατ., αυξημένα κατά 28% συγκριτικά με το Α’ Εξάμηνο 2025.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €19,0 εκατ., αυξημένα κατά 18% σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο 2025.

Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €13,4 εκατ. αυξημένα κατά 18% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Επιστροφή κεφαλαίου €0,85/μετοχή συνολικά εντός του A΄Εξαμήνου.

Κυριότερες επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις

Εντός του Α’ Εξαμήνου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στην Euronext Athens σημειώνοντας υψηλή υπερκάλυψη κατά 3,9 φορές ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €57,6 εκατ.

Μεταγενέστερο και μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης

Επένδυση €118,8 εκατ. για την αγορά του 25% της Kymora Limited που κατέχει η Oak Hill Advisors και αντιστοιχεί σε 25% του Byte Group, 17,5% της Αττικά Πολυκαταστήματα και 25% της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Η ανοδική πορεία των οικονομικών μας μεγεθών συνεχίστηκε και το Α’ Εξάμηνο ενισχύοντας τις θετικές προοπτικές για το σύνολο του 2026 και θέτοντας τις βάσεις για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Η εξαγορά του 25% μεριδίου της ΟΗΑ στην Kymora Limited επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας να επενδύσουμε σε ευκαιρίες που εξασφαλίζουν ελκυστικές αποδόσεις, στοχεύοντας σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) άνω του 15% και απόδοση κεφαλαίου (CoC) 2,0x, και ενισχύουν την εμπιστοσύνη στο επενδυτικό πλάνο και την αναπτυξιακή δυναμική των εταιρειών μας.

Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση και σαφή επενδυτικό προσανατολισμό, παραμένουμε προσηλωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».

Ανοδική πορεία και ισχυρή φυσική & ψηφιακή παρουσία για την Αττικά Πολυκαταστήματα

Τα πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Η θετική αυτή πορεία αντανακλά την ωρίμανση των επενδύσεων που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια με στόχο τη διεύρυνση των επιλογών για τους πελάτες, την αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και την ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά.

Ειδικότερα και σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο 2025:

– Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%, στα €113,6 εκατ.

– Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5% σε €12,4 εκατ.

– Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 8% και διαμορφώθηκαν σε €9,1 εκατ.

– Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €3,6 εκατ., λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις καρτών ύψους

€8,8 εκατ. (βάσει στοιχείων στις 30.06.2026).

Εντός του εξαμήνου 2026, οι πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 6%, με άνοδο συναλλαγών κατά 4% και μέσης αξίας συναλλαγής κατά 3%, ενώ το conversion rate, που αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ του αριθμού συναλλαγών και της επισκεψιμότητας, ενισχύθηκε σε 37% από 35,5% το 2025. Παράλληλα, προστέθηκαν πάνω από 60 νέα brands, ενώ οι πωλήσεις Tax Free σημείωσαν αύξηση 2% παρά την επιβράδυνση κατά το Α’ Τρίμηνο του 2026, η οποία αποδίδεται στις επικρατούσες γεωπολιτικές συνθήκες. Το attica eshop συνέχισε τη δυναμική του ανάπτυξη, με περισσότερους από 60.000 νέους κωδικούς, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων κατά 23% και επισκεψιμότητας κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Επιπρόσθετα, η επιτυχής εισαγωγή της εταιρείας στην Euronext Athens αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξή της και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις προοπτικές.

Ισχυρή κερδοφορία και υψηλό ανεκτέλεστο στον Όμιλο Byte

Ο Όμιλος εταιρειών Byte, η επενδυτική πλατφόρμα της IDEAL Holdings στον κλάδο Πληροφορικής, κατέγραψε σημαντική βελτίωση των συγκρίσιμων αποτελεσμάτων και της κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, κατά το Α΄Εξάμηνο 2026 και σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό:

– Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 17% στα €66,8 εκατ.

– Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 22% και ανήλθαν σε €10,3 εκατ.

– Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 29% σε €9,4 εκατ.

– Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €86 εκατ., διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές εσόδων (με στοιχεία στις 30.06.2026).

– Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €17,3 εκατ. (βάσει στοιχείων στις 30.06.2026).

Η ισχυρή διψήφια αύξηση των εσόδων και η ακόμη ταχύτερη ενίσχυση της κερδοφορίας κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026 επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Ομίλου Byte και τα ουσιαστικά οφέλη του οργανωτικού μετασχηματισμού που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025. Η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου βασίζεται σε ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, το οποίο εξασφαλίζει υψηλή ορατότητα εσόδων και δημιουργεί στέρεη βάση για συνεχιζόμενη και σημαντική αύξηση των μεγεθών στις επόμενες περιόδους. Παράλληλα, η ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση και η διατηρούμενη ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, cloud, κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών εμπιστοσύνης ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές διατηρήσιμης ανάπτυξης του Ομίλου στην Ελλάδα αλλά και στις διεθνείς αγορές.

Θετικές επιδόσεις και σημαντικά μερίδια αγοράς για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και η θυγατρική της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ συνέχισαν την αναπτυξιακή τους πορεία κατά το Α΄ Εξάμηνο του 2026, καταγράφοντας ισχυρή αύξηση πωλήσεων και διατηρώντας την κερδοφορία τους σε σταθερά επίπεδα, παρά τους περιορισμούς στο μικτό περιθώριο κέρδους από το προσωρινό ρυθμιστικό πλαίσιο που ίσχυε έως την 30.06.2026 για τα βασικά είδη διατροφής. Συγκεκριμένα και σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο:

– Τα Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €69,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8%.

– Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €6,9 εκατ., αυξημένα κατά 1%.

– Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν στα €4,0 εκατ., παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση.

– Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €32,2 εκατ. (βάσει στοιχείων στις 30.06.2026).

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ διατήρησε την ηγετική της θέση στις βασικές κατηγορίες δραστηριοποίησής της, κατεψυγμένα λαχανικά και επώνυμες φρέσκες σαλάτες, ενώ οι εξαγωγές συνέχισαν να κινούνται με ιδιαίτερα θετικούς ρυθμούς.

Παράλληλα, η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ, αξιοποιώντας τις συνέργειες με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, συνέχισε τη σημαντική αύξηση των πωλήσεων και την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς της. Η θετική δυναμική των πωλήσεων σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της λειτουργικής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης κόστους και η άρση του προσωρινού πλαφόν στις τιμές λιανικής από την 1η Ιουλίου δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας κατά το Β΄Εξάμηνο του έτους.

Η απόκτηση την OHA μειοψηφικού ποσοστού 25% της Kymora Ltd

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 η IDEAL Holdings προχώρησε σε συμφωνία με την Oak Hill Advisors (UK) LLP (ΟΗΑ) και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες για την απόκτηση από την OHA του μειοψηφικού ποσοστού 25% που κατέχει στο κοινό εταιρικό όχημα Kymora Limited (CV).

Η Kymora Limited κατέχει (i) το 100% του Byte Group, (ii) το 70% της Αττικά Πολυκαταστήματα και (iii) το 100% της Μπάρμπα Στάθης. Το συμφωνηθέν τίμημα για το ποσοστό 25% της OHA ανέρχεται σε €118,75 εκατ., εκ των οποίων €112,75 εκατ. σε μετρητά και €6,0 εκατ. σε μετοχές της IDEAL (που αντιστοιχούν σε 1.000.000 ίδιες μετοχές, με τιμή €6,0 ανά μετοχή). Το τίμημα βασίζεται σε συμφωνηθείσα αποτίμηση του CV ύψους €475 εκατ. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η IDEAL Holdings θα κατέχει το 100% της Kymora Limited.

Το τίμημα σε μετρητά θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα μετρητά της IDEAL (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αξιοποίησης των €45 εκατ. που αντλήθηκαν από την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) και ενδεχομένως μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την υλοποίηση των συμφωνηθέντων βημάτων της Συναλλαγής.

Σχολιάζοντας τη Συναλλαγή, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι που καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία με τον συνεργάτη μας, την OHA, έναν αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή. Μέσω αυτής της συναλλαγής επενδύουμε το 100% των κεφαλαίων που αντλήσαμε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του περασμένου έτους και δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας. Η OHA συνέβαλε στην αναπτυξιακή μας στρατηγική και στη δημιουργία αξίας για τις επενδύσεις μας. Επιπλέον, η επένδυση αυτή είναι συγκρίσιμη με μια «έμμεση» επαναγορά μετοχών, καθώς αυξάνουμε τη συμμετοχή μας στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας, και αποτελεί πιο αποδοτική επιλογή σε σχέση με άλλες ευκαιρίες που εξετάσαμε τους τελευταίους 15 μήνες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η OHA συνεχίζει να στηρίζει την Εταιρεία ως μέτοχος. Η OHA θα εξακολουθήσει να θεωρείται συνεργάτης μας για μελλοντικές επενδύσεις, όπως ήδη προβλεπόταν στην

αρχική συμφωνία».

«Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την IDEAL Holdings και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αξία που δημιουργήσαμε από κοινού. Ο Λάμπρος, η διοικητική ομάδα της IDEAL και οι διοικητικές ομάδες των Byte Group, Αττικά Πολυκαταστήματα και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις. Στηρίζουμε την απόφαση της IDEAL να ενοποιήσει την ιδιοκτησία αυτών των επενδύσεων και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας ως μέτοχοι, καθώς η Εταιρεία προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.», δήλωσε ο Αλέξης Αττεσλής, Co-Head of Europe and Partner, OHA.

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