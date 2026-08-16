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(Last update: 20:35)

Δύο μεγάλες φωτιές ξέσπασαν στη Σαλαμίνα σήμερα το μεσημέρι προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας, επί της οδού Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά.

Η πρώτη πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή Περιστέρια, ενώ η δεύτερη ξέσπασε στην περιοχή Σελήνια και κινείται πριν την Κακή Βίγλα. Στάλθηκαν μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών, ενώ στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, ανέφερε ότι έχει πληροφορηθεί πως σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Την ίδια ώρα και το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με άμεση κινητοποίηση δυνάμεων. Στο πεδίο επιχειρούν 4 ασθενοφόρα και 1 μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης.

Στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν 10 άτομα με εγκαύματα και συμπτώματα από εισπνοή καπνού και ένας ηλικιωμένος μετά τον απεγκλωβισμό του από σπίτι στην Κακή Βίγλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην Πυροσβεστική κατέθεσε ότι η μια φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Πολλά σκάφη του Λιμενικού βρίσκονται στο σημείο και μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβίσει τουλάχιστον 593 άτομα από τις παραλίες Σατερλί και Κολώνες.

Επίσης έγινε γνωστό ότι ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα. Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Από τις 14:55 έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών. Οδηγίες εκκένωσης έχουν δοθεί για τις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα, με κατευθύνσεις προς Αιάντιο και παραλία Σατερλί, ανάλογα με την περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr