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(Last update: 21:20)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε εργοστάσιο πλαστικών στην παράπλευρη της Εθνικής Οδού Λάρισας-Βόλου, κοντά στη Λάρισα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα.

Λόγω των εύφλεκτων υλικών από το σημείο αναδύονται πυκνοί μαύροι καπνοί που είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Λίγο μετά τις 9μμ στάλθηκε προειδοποιητικό 112 στους κατοίκους για τους καπνούς, προκειμένου να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον εγκλωβισμένο μέσα στο εργοστάσιο.

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