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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σαλαμίνα, η οποία άφησε πίσω της δύο νεκρούς, τραυματίες, αλλά και καμένα σπίτια και εκτάσεις δασικής γης.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζει όλα τα δεδομένα, καθώς υπάρχουν αναφορές για πιθανή έναρξη της φωτιάς από οικόπεδο με απορρίμματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη χρονική ακολουθία των γεγονότων, καθώς λίγα λεπτά αργότερα καταγράφηκε δεύτερη εστία σε διαφορετική περιοχή του νησιού.

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας. Σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Ο κάτοικος ήταν εκείνος που ενημέρωσε την Πυροσβεστική, με τις πρώτες δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπιση της φωτιάς, η οποία λόγω των συνθηκών εξαπλώθηκε γρήγορα.

Στις 15:03, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, γεγονός που έχει μπει στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς η χρονική απόσταση από την πρώτη εστία ήταν μικρή.

Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι στην οδό Ανδρομάχης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν δύο ανθρώπους νεκρούς στην οδό Ανδρομάχης. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι δύο άνθρωποι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε σε κατοικία κοντά στο σημείο όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Την ίδια ώρα, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά, με οκτώ από αυτούς να φέρουν εγκαύματα και δύο να αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζει το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από αμέλεια ή άλλη αιτία, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες και στοιχεία από τα σημεία έναρξης.

Τα ακαθάριστα οικόπεδα

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, αναφέρθηκε στο διαχρονικό πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων στο νησί, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς να υπολογίζονται οι κατοικίες με μεγάλους ακάλυπτους χώρους.

Όπως σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν έχουν καθαριστεί όλοι οι χώροι όπως απαιτείται, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

Ξεκινούν οι αυτοψίες

Την ίδια ώρα, σήμερα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μεταβαίνει στη Σαλαμίνα, όπου στις 12:00 στο Δημαρχείο Σαλαμίνας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με τη δημοτική αρχή και όλους τους αρμόδιους φορείς.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρίσκονται η καταγραφή των ζημιών, η αποκατάσταση των πληγέντων, οι διαδικασίες αποζημίωσης, καθώς και ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Παράλληλα, ξεκινούν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες των πληγέντων.

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