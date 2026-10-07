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Βαρύτατη ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα άσκησε σήμερα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του.

Κατά περίπτωση οι συλληφθέντες της μεγάλης αυτής δικογραφίας διώκονται για:

-διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

-ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

-απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

-συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ

-νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και για

-μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)

Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Μέχρι τότε θα παραμένουν κρατούμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα είχε συστήσει περίπου 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» για την εξαπάτηση του e-ΕΦΚΑ.

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