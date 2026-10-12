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Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκ. ευρώ με την ζημία στα ταμεία του Δημοσίου να ανέρχεται περίπου στα 5 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, εκτός από τον παρουσιαστή και τη σύζυγό του, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας 54χρονος λογιστής, μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία για την οποία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση όπως και ένα ζευγάρι. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» του Φίλιππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι της υπόθεσης, μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανακρίτρια και εισαγγελέας τους επέβαλλαν κατά περίπτωση τους περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ.

Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορούμενων ήταν μαραθώνια και διήρκησε περίπου 17 ώρες. Στο άκουσμα της απόφασης περί προφυλάκισης ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχραιμοι σε αντίθεση με τον 59χρονο φερόμενος ως «αχυράνθρωπο» ο οποίος όταν ενημερώθηκε ότι προφυλακίστηκε άρχισε να κλαίει και να φωνάζει.

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