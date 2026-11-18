Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους το εορταστικό επίδομα χιλιάδες άνεργοι που λαμβάνουν τακτική επιδότηση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 τοποθετείται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου, περίπου δέκα ημέρες πριν από τις γιορτές.

Ωστόσο, η ΔΥΠΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την ακριβή ημερομηνία πληρωμής, με τους δικαιούχους να αναμένουν την επίσημη ενημέρωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των χρημάτων.

Το ύψος της ενίσχυσης δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από τη διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι καλύπτουν ολόκληρη τη συγκεκριμένη περίοδο δικαιούνται πλήρες Δώρο Χριστουγέννων, ενώ για τους υπόλοιπους το ποσό διαμορφώνεται αναλογικά, με βάση τους πλήρεις μήνες κατά τους οποίους επιδοτήθηκαν.

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της εορταστικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα μέσα στο οκτάμηνο που ξεκινά την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.

Επομένως, η καταβολή δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε όσους παραμένουν επιδοτούμενοι μέχρι το τέλος του έτους.

Δικαίωμα στο Δώρο Χριστουγέννων μπορούν να θεμελιώσουν και όσοι έλαβαν επίδομα ανεργίας για μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα επιδότησης μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο.

Αντίθετα, όσοι δεν συμπληρώνουν ούτε έναν πλήρη μήνα επιδότησης δεν δικαιούνται την καταβολή του δώρου.

Η διαφοροποίηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για ανέργους των οποίων η επιδότηση ξεκίνησε ή ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Πώς υπολογίζεται το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Ο υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων γίνεται με βάση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας και όχι με ένα ενιαίο ποσό που ισχύει για όλους τους επιδοτούμενους.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΔΥΠΑ, για κάθε πλήρη μήνα τακτικής επιδότησης αντιστοιχούν τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Αυτό σημαίνει ότι ένας δικαιούχος που έλαβε επιδότηση για τρεις πλήρεις μήνες μέσα στην περίοδο αναφοράς δικαιούται ποσό ίσο με εννέα ημερήσια επιδόματα.

Αντίστοιχα, για τέσσερις πλήρεις μήνες επιδότησης, η ενίσχυση υπολογίζεται σε δώδεκα ημερήσια επιδόματα, ενώ για έξι μήνες αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ ημερήσια επιδόματα.

Για όσους επιδοτήθηκαν ανελλιπώς από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, το πλήρες Δώρο Χριστουγέννων ισούται με 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Το τελικό χρηματικό ποσό προκύπτει από το ύψος του ημερήσιου επιδόματος που αντιστοιχεί στον δικαιούχο και τον αριθμό των ημερών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό.

Τι ισχύει για όσους βρήκαν δουλειά μέσα στο 2026

Η ανάληψη εργασίας κατά τη διάρκεια του έτους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χάνεται το δικαίωμα στο Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ.

Εφόσον κάποιος είχε λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον έναν πλήρη μήνα μετά την 1η Μαΐου, μπορεί να δικαιούται αναλογική καταβολή για το διάστημα κατά το οποίο επιδοτήθηκε.

Για παράδειγμα, ένας άνεργος που έλαβε επιδότηση για τέσσερις πλήρεις μήνες και στη συνέχεια προσλήφθηκε δικαιούται, βάσει του γενικού κανόνα, δώρο που αντιστοιχεί σε δώδεκα ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Έτσι, η εορταστική παροχή συνδέεται με το χρονικό διάστημα της επιδότησης και όχι αποκλειστικά με την εργασιακή κατάσταση του δικαιούχου τον Δεκέμβριο.

Πότε αναμένεται η πληρωμή

Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό που αναφέρεται για τη φετινή καταβολή, η πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου.

Η ακριβής ημερομηνία, ωστόσο, παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Η εορταστική ενίσχυση αποτελεί μια πρόσθετη οικονομική στήριξη για τους επιδοτούμενους ανέργους, σε μια περίοδο αυξημένων οικογενειακών δαπανών.

Το βασικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι είναι ότι το ποσό εξαρτάται από τους πλήρεις μήνες επιδότησης μεταξύ Μαΐου και Δεκεμβρίου, ενώ για την καταβολή του απαιτείται να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας πλήρης μήνας.