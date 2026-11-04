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Διορθώσεις στο Ε9 για δεκατρία χρόνια χωρίς τις φορολογικές επιβαρύνσεις που θα προέκυπταν από τη δήλωση, μειωμένο ΦΠΑ σε είδη προσωπικής υγιεινής και πρόσθετες ενισχύσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ που κατατέθηκε στη Βουλή. Το κείμενο αυξάνεται από 48 σε 52 άρθρα μετά τη δημόσια διαβούλευση, με νέες διατάξεις για ιδιοκτήτες, οικογένειες και επιχειρήσεις και αλλαγές στους όρους του παιδικού επενδυτικού «κουμπαρά».

Η σημαντικότερη προσθήκη για τους ιδιοκτήτες ακινήτων είναι η δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για τα έτη 2014 έως και 2026, ώστε η περιουσία τους να αποτυπωθεί σωστά στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ. Η διάταξη επιτρέπει την υποβολή των ορθών στοιχείων χωρίς τον φόρο κάθε έτους, τους τόκους και τα πρόστιμα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη δήλωση. Η προθεσμία θα φτάνει έως το τέλος του τέταρτου μήνα από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του μητρώου, με δυνατότητα παράτασης.

Στις υπόλοιπες προσθήκες περιλαμβάνονται η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής και πάνες ακράτειας ενηλίκων από την 1η Ιανουαρίου 2027 και voucher έως 3.000 ευρώ ανά εγκατάσταση για νέα συστήματα εισροών–εκροών καυσίμων και ενέργειας, για τις προβλεπόμενες δαπάνες των ετών 2024–2027. Στο πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης εφαρμόζονται αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 τα αυξημένα όρια δαπάνης και εισοδηματικά κριτήρια, με αναπροσαρμογή των σχετικών καταβολών.

Παράλληλα, από τον αυξημένο φόρο μεταβίβασης 15% για αγοραστές κατοικίας με φορολογική κατοικία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου εξαιρούνται ρητά όσοι δικαιούνται απαλλαγή πρώτης κατοικίας. Στον παιδικό επενδυτικό «κουμπαρά», η έναρξη λειτουργίας θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, αντί της 1ης Ιανουαρίου 2027. Η προεπιλεγμένη επένδυση αλλάζει από συντηρητική σε αναπτυξιακή, εξειδικεύεται η προστασία των εισφορών που αντιστοιχίζονται με κρατική συμμετοχή και το κόστος της κεφαλαιακής προστασίας χρεώνεται χωριστά, πέραν του ορίου ετήσιου κόστους 0,50%.

Στη φορολογία εισοδήματος, επεκτείνεται στους φορολογουμένους με τρία εξαρτώμενα τέκνα ο μηδενικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, που ισχύει ήδη για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά. Η παρέμβαση αφορά το φορολογικό έτος 2027, με τους μισθωτούς να βλέπουν τη μείωση στην παρακράτηση φόρου από την αρχή του έτους. Κρίσιμο στοιχείο είναι ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων που αναγνωρίζονται φορολογικά.

Μηδενικός συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ προβλέπεται και για τα κέρδη από ατομική αγροτική δραστηριότητα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αυτήν. Στην περίπτωση των αγροτών η αλλαγή εφαρμόζεται στα εισοδήματα του 2026 και θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Παρατείνονται έως και το 2027 τα κίνητρα για πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα. Το 30% συγκεκριμένων δαπανών υπηρεσιών που εξοφλούνται ηλεκτρονικά θα εξακολουθήσει να αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, με ανώτατο ποσό έκπτωσης 5.000 ευρώ ετησίως. Το τελικό φορολογικό όφελος εξαρτάται από τον συντελεστή με τον οποίο φορολογείται το εισόδημα. Συνεχίζεται επίσης ο διπλός υπολογισμός συγκεκριμένων ηλεκτρονικά εξοφλούμενων δαπανών υγείας για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού ηλεκτρονικών δαπανών.

Για τα φιλοδωρήματα, το αφορολόγητο αυξάνεται σε 6.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, από 300 ευρώ τον μήνα. Η ρύθμιση αφορά τόσο μισθωτούς που λαμβάνουν προαιρετικά φιλοδωρήματα από πελάτες όσο και διανομείς που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρμες, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, οι συντάξεις λόγω θανάτου που λαμβάνουν συγκεκριμένες κατηγορίες τέκνων εξαιρούνται από το εισοδηματικό όριο που εξετάζεται για τον χαρακτηρισμό τους ως εξαρτώμενων μελών.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, η προκαταβολή φόρου μειώνεται από 55% σε 50%. Η αλλαγή αφορά την προκαταβολή που βεβαιώνεται με την πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2027 και των επόμενων ετών. Στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα προβλέπεται η μη εφαρμογή συγκεκριμένων προσαυξήσεων για όσους πληρούν σωρευτικά τις απαιτήσεις διαβίβασης στοιχείων, διασύνδεσης POS και φορολογικής και εργασιακής συμμόρφωσης.

Η μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος επεκτείνεται σε επαγγελματίες μικρών οικισμών έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Για τους εκμεταλλευτές ταξί το ποσό θα περιορίζεται αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους στο όχημα, ενώ οι ανήλικοι κάτοχοι άδειας εκμετάλλευσης εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Στις επιχειρήσεις, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος προχωρά σταδιακά. Για το φορολογικό έτος 2026 απαλλάσσονται τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες για την έδρα και τα υποκαταστήματά τους εκτός Αττικής, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής. Για την υπόλοιπη Αττική το τέλος μειώνεται κατά 50% το φορολογικό έτος 2027 και καταργείται πλήρως από το 2028.

Προβλέπονται επίσης επιταχυνόμενες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού που αποκτάται από το φορολογικό έτος 2027, με συντελεστές 10% για τα δύο πρώτα χρόνια, 15% για το τρίτο και τέταρτο και 25% για το πέμπτο και έκτο. Στον αντίποδα, ο συντελεστής φορολόγησης αυξάνεται σε 15% για το τμήμα άνω των 60.000 ευρώ των ετήσιων αμοιβών που καταβάλλονται από εταιρικά κέρδη σε μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές και προσωπικό.

Στα ακίνητα παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 η αναστολή του φόρου υπεραξίας από μεταβιβάσεις. Για το ίδιο διάστημα συνεχίζεται η αναστολή ΦΠΑ στα αδιάθετα νέα ακίνητα, κατόπιν αίτησης του κατασκευαστή και υπό τους προβλεπόμενους όρους. Παρατείνεται επίσης έως το 2027 η μείωση φόρου εισοδήματος για επιλέξιμες δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

Για κατοικίες που ήταν κενές ή διατίθεντο σε βραχυχρόνια μίσθωση και μεταφέρονται στη μακροχρόνια αγορά, η δυνατότητα απαλλαγής των ενοικίων για 36 μήνες επεκτείνεται σε συμβάσεις που συνάπτονται έως το τέλος του 2027, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η παράταση αφορά το χρονικό περιθώριο σύναψης της μίσθωσης που δίνει δικαίωμα στη φοροαπαλλαγή.

Η απαλλαγή της κύριας κατοικίας από τον ΕΝΦΙΑ επεκτείνεται από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά κατοικίες συνολικής φορολογητέας αξίας έως 400.000 ευρώ, με τις γεωγραφικές και λοιπές προϋποθέσεις της διάταξης. Η κύρια κατοικία θα προκύπτει από το ΜΙΔΑ.

Για αγορές κατοικίας από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 3% σε 15% για οριστικά συμβόλαια από την 1η Ιουλίου 2027. Η εξαίρεση που προστέθηκε αφορά τους δικαιούχους απαλλαγής πρώτης κατοικίας του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογίας Περιουσίας.

Στις ασφαλιστικές εισφορές, από την 1η Απριλίου 2027 μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα η εισφορά ανεργίας των εργαζομένων, από 1,20% σε 0,70%, χωρίς αλλαγή της αντίστοιχης εργοδοτικής εισφοράς. Το σύνολο της μείωσης κατευθύνεται στην πλευρά του εργαζομένου.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ από το 2026, με διεύρυνση των δικαιούχων. Καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τις προβλεπόμενες κατηγορίες συνταξιούχων γήρατος ή θανάτου άνω των 65 ετών. Περιλαμβάνονται επίσης εν ενεργεία απασχολούμενοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λαμβάνουν τα οριζόμενα επιδόματα τετραπληγίας–παραπληγίας.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 συγκεκριμένα αναπηρικά επιδόματα και παροχές θα αναπροσαρμόζονται ετησίως με τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το επίδομα γέννησης αυξάνεται σε 4.500 ευρώ για το τέταρτο παιδί, 5.500 ευρώ για το πέμπτο και κατά 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο. Η αλλαγή καλύπτει γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026, με καταβολή της διαφοράς στους ήδη πληρωμένους δικαιούχους έως το τέλος του έτους, κατά τα οριζόμενα, χωρίς νέα αίτηση.

Στο Δημόσιο θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, με πρώτη καταβολή στις 16 Δεκεμβρίου 2027. Το ποσό υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές, περιλαμβάνεται στις συντάξιμες αποδοχές και καταβάλλεται αναλογικά όπου δεν υπάρχει μισθοδοσία για ολόκληρη την περίοδο αναφοράς. Προβλέπονται ακόμη ειδικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για οικογένειες θανόντων υπαλλήλων και στρατιωτικών και άρση περικοπών λόγω απασχόλησης για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου.

Για τον Δήμο Μεγίστης θεσπίζεται ετήσιο κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος. Απαιτείται πραγματική παραμονή τουλάχιστον ενός πλήρους έτους και τεκμηρίωση των προϋποθέσεων. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης προβλέπεται πρόστιμο διπλάσιο του ποσού που χορηγήθηκε.

Ο Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων θα ανοίγεται με αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου πριν το παιδί συμπληρώσει τα δύο έτη. Οι ιδιωτικές εισφορές μπορούν να φτάνουν τις 10.000 ευρώ ετησίως, ενώ το Δημόσιο θα συνεισφέρει ποσό ίσο με το 100% των επιλέξιμων καταβολών έως τα 1.200 ευρώ τον χρόνο. Το όριο της κρατικής συμμετοχής προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Οι εισφορές απαλλάσσονται από φόρο δωρεών και γονικών παροχών και προβλέπονται απαλλαγές για τις επενδυτικές αποδόσεις.

Στην προεπιλεγμένη επένδυση, το αναπτυξιακό προφίλ θα μετατρέπεται σε ισορροπημένο τρία χρόνια πριν από την ενηλικίωση, εκτός αντίθετης επιλογής. Η κεφαλαιακή προστασία καλύπτει αρχικά έως 1.200 ευρώ ιδιωτικών εισφορών και την αντίστοιχη κρατική συνεισφορά έως 1.200 ευρώ ανά έτος. Οι επιπλέον ιδιωτικές καταβολές δεν καλύπτονται από αυτήν την προστασία, αλλά μπορεί να επιλεγεί πρόσθετη κάλυψη με χωριστή τιμολόγηση. Το κόστος της κεφαλαιακής προστασίας εξαιρείται από το ανώτατο ετήσιο κόστος 0,50% της προεπιλεγμένης επιλογής. Οι αναλήψεις πριν από τα 18 επιτρέπονται μόνο στις συγκεκριμένες εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο.

Με ξεχωριστή διάταξη αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ οι πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2026.