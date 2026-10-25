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Μέχρι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχει καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, όπως προβλέπει η ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί που παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητα από το εάν απασχολούνται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο και από το είδος της σύμβασής τους, ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Το ύψος του Δώρου καθορίζεται από τις τακτικές αποδοχές κάθε εργαζομένου, καθώς και από το χρονικό διάστημα απασχόλησής του μεταξύ 1ης Μαΐου και 31ης Δεκεμβρίου 2026. Εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε ολόκληρο το συγκεκριμένο διάστημα, ο εργαζόμενος δικαιούται ποσό ίσο με έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια, ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται υποχρεωτικά στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που συνδέονται με τον εργοδότη τους μέσω σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Η υποχρέωση καλύπτει τόσο τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης όσο και εκείνους που εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασής τους.

Για όσους δεν απασχολήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, προβλέπεται η καταβολή αναλογικού Δώρου, το οποίο υπολογίζεται με βάση τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Πότε πρέπει να καταβληθεί το Δώρο

Η 21η Δεκεμβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων κάθε έτους. Ωστόσο, η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι οι εργοδότες μπορούν να καταβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 το τμήμα του ποσού που αντιστοιχεί στο διάστημα από τις 21 έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά μόνο την αναλογία των τελευταίων ημερών του έτους και δεν επιτρέπει τη μετάθεση της πληρωμής ολόκληρου του Δώρου.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το ποσό που οφείλει, παραβιάζει την εργατική νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους ή να προχωρήσουν σε καταγγελία.