Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Έφοδο στην Πολεοδομία Κατερίνης πραγματοποίησαν οι «Αδιάφθοροι» της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας για τη δράση φερόμενου κυκλώματος στο οποίο εξετάζεται η εμπλοκή υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έντεκα συλλήψεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με τις Αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για πιθανές παράνομες ενέργειες εντός της πολεοδομικής υπηρεσίας.