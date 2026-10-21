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(Last upd: 14:54)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ο προέδος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Ειδικότερα, τα έξι εντάλματα εκδόθηκαν για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας κι έναν επιχειρηματία – πρώην αθλητή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα και αναζητούνται ακόμη δύο. Τα εντάλματα που έχουν εκτελεστεί αφορούν τους: Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά, Αναστάσιο Πιλωίδη και τον Βαγγέλη Λιόλιο. Σημειώνεται ότι ειδικά η κυρία Τσαρούχα βρίσκεται σε ταξίδι επιστροφής από την Κωνσταντινούπολη.

Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν μετά από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα με αφορμή καταγγελίες για τέλεση αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, και οι έξι είχαν κληθεί για εξηγήσεις ενώπιον του δικαστικού λειτουργού που διενεργεί την έρευνα, κλήση την οποία αγνόησαν. Ετσι, ο αθλητικός εισαγγελέας προχώρησε στην έκδοση των ενταλμάτων.

Κατά τις πληροφορίες η υπόθεση αφορά σε στημένους αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ αλλά και άλλων κατηγοριών τουλάχιστον την τελευταία πενταετία. Μάλιστα στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις – καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε εμπλεκόμενους, που δεν δικαιολογούνται. Μετά την άσκηση της δίωξης η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις αύριο οι κατηγορούμενοι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Αναλυτικά ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχει πει: «Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ τις επόμενες ημέρες, άντε εβδομάδες, δεν θα έχει ξαναϋπάρξει προηγούμενο. Ως Παναθηναϊκός, ούτε προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάτω από το τραπέζι αναγκάζοντας τους να παίξουν το ρόλο του καραγκιόζη, κάνοντας ακριβώς το ανάποδο από αυτό που έκαναν τόσα χρόνια. Προτιμήσαμε ως Παναθηναϊκός να πάμε μέσω του νομικού δρόμου και γιατί είμαστε Παναθηναϊκός, αλλά και γιατί θέλουμε πίσω τα κλεμμένα και θα τα πάρουμε».