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Το ποσό των 820.000 ευρώ εντοπίστηκε μέσα σε χρηματοκιβώτιο στο σπίτι διαιτητή στην επαρχία, στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, για την οποία έχουν εκδοθεί έξι εντάλματα σύλληψης.

Πρόκειται για το νεότερο στοιχείο της έρευνας, κατά την οποία έχουν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή εμπλεκομένων, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν δικαιολογούνται.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς και άλλων πέντε προσώπων. Συγκεκριμένα, τα έξι εντάλματα αφορούν τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή που είναι και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας και έναν επιχειρηματία, πρώην αθλητή.

Τα εντάλματα εκδόθηκαν έπειτα από έρευνα του αθλητικού εισαγγελέα, η οποία ξεκίνησε με αφορμή καταγγελίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι εμπλεκόμενοι φέρονται να διώκονται, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία, βάσει των διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για στημένους αγώνες τόσο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ όσο και σε άλλες κατηγορίες, με την υπόθεση να εκτείνεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται μηνύματα παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα.