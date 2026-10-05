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Πάνω από 14,3 εκατ. ευρώ αποκρύφθηκαν από δηλώσεις πόθεν έσχες κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με εξειδικευμένη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η Αρχή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πραγματοποίησε εξειδικευμένους ελέγχους και εντόπισε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων πόθεν έσχες, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση.

Στις ανακριβείς δηλώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν δηλωθεί εισοδήματα χαμηλότερα από τα πραγματικά, με το συνολικό ποσό που αποκρύφθηκε να ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.

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