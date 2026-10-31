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Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τις σωληνώσεις παροχής φυσικού αέριου της πολυκατοικίας στην Πλάκα που υπέστησαν δολιοφθορά κατά τη διάρκεια κλοπής με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη που παρέσυρε στον θάνατο έξι ανθρώπους εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr.

Μετά από επισταμένη έρευνα, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής κατάφεραν να ανασύρουν από τα συντρίμμια όλο τον μηχανισμό – τόσο το ρολόι όσο και τους σωλήνες που το πλαισιώνουν.

Στη συνέχεια ανέλυσαν τη σωλήνωση και εντόπισαν αφενός το σημείο το οποίο είχαν κόψει οι δράστες προκειμένου να πάρουν έναν σωλήνα ευτελούς αξίας, αφετέρου το σημείο που προσπάθησαν να σπάσουν προκαλώντας διαρροή φυσικού αερίου.

Στη φωτογραφία διακρίνεται με μπλε κύκλο το σημείο που έκοψαν και με κόκκινο κύκλο το σημείο που προκάλεσαν δολιοφθορά με αποτέλεσμα τη διαρροή φυσικού αερίου.

Τα ρίχνει ο ένας στον άλλον

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΔΑΕΕ, δράστες ήταν ένας Αλβανός και δύο Έλληνες. Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν, αναγνώρισαν τους εαυτούς τους στα βίντεο που τους υπέδειξαν οι ερευνητές από την είσοδό τους στην πολυκατοικία, ωστόσο κανείς εξ αυτών δεν παραδέχεται ότι ήταν αυτός που έκοψε τον σωλήνα.

Ειδικότερα, ο 55χρονος υποστηρίζει πως τον σωλήνα τον έκοψε ο 34χρονος Αλβανός. Αυτός, απ΄την μεριά του, ρίχνει την ευθύνη στον 55χρονο. Ο τρίτος της παρέας είχε αναλάβει τον ρόλο τσιλιαδόρου.

Οι συλληφθέντες είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και έχουν απασχολήσει τις Αρχές δεκάδες φορές για κλοπές, ληστείες, ναρκωτικά κα.

Πιο συγκεκριμένα, ο ένας από τους δύο Έλληνες συλληφθέντες εμφανίζεται να έχει το μεγαλύτερο ιστορικό εμπλοκών με τις δυνάμεις του νόμου καθώς από το 1985 έως και το 2026 έχει απασχολήσει την Αστυνομία περίπου 45 φορές για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.

Ο δεύτερος Έλληνας συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές άλλες 13 φορές, κατά το χρονικό διάστημα από το 2008 έως το 2026, επίσης για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και ναρκωτικών.

Όσον αφορά στον Αλβανό συλληφθέντα, από το 2019 έως το 2026 έχει απασχολήσει τις αστυνομικές Αρχές περισσότερες από 20 φορές. Οι υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί αφορούν σε ναρκωτικά, κλοπές, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και ληστεία.

Συνολικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι καταγεγραμμένες προηγούμενες εμπλοκές των τριών συλληφθέντων με τις Αρχές ανέρχονται σε περίπου 80, με την παλαιότερη να χρονολογείται πριν από 41 χρόνια.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλων από πρόθεση, κατά συναυτουργία, για έκρηξη με τα ίδια αποτελέσματα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Και οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (2/11), στις 12:00 το μεσημέρι.