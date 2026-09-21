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Απότομη αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για ένα 24ωρο έντονων φαινομένων. Το σκηνικό θα χαρακτηρίζεται από ισχυρές βροχές, καταιγίδες, αυξημένη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, ενώ αισθητή θα είναι και η υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες της Τρίτης και θα επηρεάσει αρχικά την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

Τα ισχυρότερα φαινόμενα την Τρίτη αναμένονται στη Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία και ιδιαίτερα στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, καθώς και στις Σποράδες και τη Χαλκιδική από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα.

Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται επίσης στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια πλευρά του νησιού, από το πρωί έως το απόγευμα.

Στη Μαγνησία, τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, η ατμοσφαιρική διαταραχή που θα κινηθεί από τα βορειοδυτικά αναμένεται να προκαλέσει βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και στη συνέχεια σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας, των Σποράδων, της Πελοποννήσου, των Κυκλάδων και της Κρήτης.

«Βουτιά» της θερμοκρασίας

Η μεταβολή του καιρού θα συνοδευτεί από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές θα υποχωρήσουν στους 25-26 βαθμούς, ενώ η πτώση σε ορισμένες περιοχές θα φτάσει ακόμη και τους 8 βαθμούς.

Ταυτόχρονα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη και θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες δεν αποκλείονται ακόμη και μονοψήφιες θερμοκρασίες στα ορεινά.

Η μεταβολή θα είναι ιδιαίτερα αισθητή σε σχέση με τη Δευτέρα, όταν ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32-33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 30 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 28 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κινείται από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, αν και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ψιχάλες το μεσημέρι, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Βελτίωση από την Πέμπτη

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει από την Πέμπτη, όταν τα φαινόμενα θα σταματήσουν και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανακάμπτει.

Για την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ωστόσο, η εξέλιξη των βροχών θα εξαρτηθεί από την πορεία βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να σχηματιστεί στην κεντρική Μεσόγειο, με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα να αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα τις επόμενες ημέρες.

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