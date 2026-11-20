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Στο ιδιωτικό θεραπευτήριο «Υγεία» νοσηλεύεται ως πολυτραυματίας η 29χρονη Χριστίνα Βακάκη, κόρη του επιχειρηματία Απόστολου Βακάκη, μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11) στην περιοχή της Βάρης. Η νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο την ώρα που έκανε τζόκινγκ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλαπλά τραύματα.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει πλέον ανησυχία για τη ζωή της, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Αμέσως μετά το ατύχημα διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες ιατρικές φροντίδες, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο θεραπευτήριο «Υγεία» για την περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυματισμών της.

Αναφορικά με τις συνθήκες του τροχαίου, όλα έγιναν λίγο μετά τις 10 χθες το πρωί όταν η Χριστίνα Βακάκη βγήκε για τζόκινγκ κοντά στη λεωφόρο Ευελπίδων, συνοδευόμενη από άτομα της προσωπικής της ασφάλειας οι οποίοι την ακολουθούσαν με ένα βαν και μια μηχανή.

Την ώρα που επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο στο ύψος της οδού Καλύμνου, από μια διάβαση πεζών, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ΙΧ, το οποίο κινούταν επί της λεωφόρου Ευελπίδων, με κατεύθυνση από Βάρη προς Κορωπί, την χτύπησε εκτινάσσοντάς την σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.

Το βίντεο μετά το τροχαίο

Σε βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr έχουν καταγραφεί τα πρώτα λεπτά μετά το ατύχημα με τους πεζούς και τους υπόλοιπους οδηγούς να έχουν σταματήσει στο πεζοδρόμιο και στη μέση του δρόμου.

Στο πλάνο διακρίνεται ένα άτομο να κατευθύνεται με γρήγορο βήμα προς τη διασταύρωση για να δει τι έχει συμβεί με την πεζή. Ακολουθούν δύο ακόμη άτομα, ενδεχομένως να πρόκειται για άνδρες της ιδιωτικής της ασφάλειας, τα οποία τρέχουν να βοηθήσουν την Χριστίνα Βακάκη που βρίσκεται τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

«Ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα»

Οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στο σημείο συγκλίνουν στην παρουσία ενός φορτηγού, το οποίο φαίνεται ότι περιόρισε το οπτικό πεδίο λίγο πριν από την παράσυρση.

«Πήγε να διασχίσει τον δρόμο, όμως ένα φορτηγό της έκρυβε την ορατότητα, με αποτέλεσμα να μην δει το διερχόμενο όχημα που την παρέσυρε», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φορτηγό βρισκόταν στη λωρίδα κυκλοφορίας από την οποία η Χριστίνα Βακάκη επιχείρησε να περάσει, δυσκολεύοντας την οπτική επαφή της με τα υπόλοιπα οχήματα. Στην προσπάθειά της να παρακάμψει το φορτηγό, φέρεται να βρέθηκε στην πορεία του ΙΧ που την παρέσυρε.

Άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι η παρουσία του βαρέος οχήματος ενδέχεται να εμπόδιζε την ορατότητα και των δύο πλευρών, την ώρα που ένα από τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά το ακριβές σημείο όπου επιχειρήθηκε η διέλευση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος, η παράσυρση σημειώθηκε την ώρα που η Χριστίνα Βακάκη διέσχιζε το οδόστρωμα από διάβαση πεζών. Ωστόσο, δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας παρουσίασε διαφορετική εικόνα, υποστηρίζοντας ότι δεν διέκρινε διάβαση στο συγκεκριμένο σημείο. «Ένα φορτηγό της έκοβε την ορατότητα και ένα διερχόμενο όχημα την χτύπησε. Από ό,τι είδα, δεν υπήρχε διάβαση στο σημείο», ανέφερε.

Η ύπαρξη διάβασης, η ακριβής θέση του φορτηγού και οι κινήσεις του ΙΧ πριν από την πρόσκρουση είναι στοιχεία που μένει να αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών.

«Πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω» – Τι είπε ο οδηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τη Χριστίνα Βακάκη ήταν εμφανώς ταραγμένος μετά το τροχαίο.

Περιγράφοντας στους αστυνομικούς τις στιγμές που προηγήθηκαν της σύγκρουσης, φέρεται να υποστήριξε ότι η γυναίκα εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημά του, χωρίς να του αφήσει περιθώριο αντίδρασης.

«Πετάχτηκε μπροστά μου, δεν πρόλαβα να αντιδράσω», ήταν η χαρακτηριστική φράση που φέρεται να είπε.

Η συγκεκριμένη περιγραφή αποτελεί τον ισχυρισμό του οδηγού και εξετάζεται σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες μαρτυρίες και τα ευρήματα από το σημείο του ατυχήματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ζημιές που υπέστη το αυτοκίνητο καθώς σύμφωνα με τις αναφορές, η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο μπροστινό παρμπρίζ και στο επάνω μέρος του οχήματος, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

«Ακούσαμε το μπαμ και βγήκαμε έξω» – Οι πρώτες στιγμές μετά την παράσυρση

Άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στο σημείο περιέγραψαν τις στιγμές αμέσως μετά το τροχαίο και την κατάσταση στην οποία αντίκρισαν την τραυματισμένη γυναίκα.

«Ακούσαμε το μπαμ και βγήκαμε έξω. Είδα μια γυναίκα χτυπημένη. Πονούσε, καθώς της είχε βγει ο ώμος αλλά και το γόνατο, ενώ έφερε τραύματα και στο κεφάλι», ανέφερε ένας από τους μάρτυρες.

Οι πρώτες εικόνες προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία, καθώς η Χριστίνα Βακάκη είχε τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους του περιβάλλοντός της, η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια ώστε να εκτιναχθεί περίπου 30 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο.

Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ως προς την ακριβή απόσταση, ωστόσο οι αναφορές για την κατάσταση του οχήματος και τα πολλαπλά τραύματα καταδεικνύουν τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της κάνουν λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη δοκιμασία, εκφράζοντας παράλληλα ανακούφιση που η ζωή της δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Οι άνθρωποι της προσωπικής της ασφάλειας που φέρονται να είδαν το τροχαίο

Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει από τις πληροφορίες για το ατύχημα αφορά την παρουσία ανθρώπων που φέρεται να είχαν αναλάβει την προσωπική ασφάλεια της Χριστίνας Βακάκη.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η κόρη του Απόστολου Βακάκη συνοδευόταν από προσωπικό ασφαλείας, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή με μοτοσικλέτες και ένα βαν.

Το τροχαίο φέρεται να σημειώθηκε μπροστά στα μάτια τους, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Η ενδεχόμενη παρουσία τους στο σημείο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αποσαφήνιση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς ενδέχεται να μπορούν να περιγράψουν τις κινήσεις της γυναίκας και των οχημάτων πριν από τη σύγκρουση.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν και ποια από τα πρόσωπα αυτά έχουν καταθέσει στις αρμόδιες αρχές.

Εκτός κινδύνου στο «Υγεία» – Τα κατάγματα και τα χειρουργεία

Αμέσως μετά την παράσυρση, η Χριστίνα Βακάκη διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και στην παροχή των πρώτων ιατρικών φροντίδων.

Η κατάστασή της αρχικά προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα από την πρόσκρουση και την πτώση στο οδόστρωμα.

Οι γιατροί την αντιμετώπισαν ως πολυτραυματία και, αφού η κατάσταση της υγείας της σταθεροποιήθηκε, ακολούθησε η μεταφορά της στο νοσοκομείο «Υγεία».

Η διακομιδή έγινε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατόπιν επιθυμίας της ίδιας.

Η Χριστίνα Βακάκη εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί κατάγματα στα χέρια και στα πόδια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες από το σημείο, έφερε τραύματα στον ώμο, στο γόνατο και στο κεφάλι.

Αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των τραυματισμών της, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των επεμβάσεων.

Το γεγονός ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη για την οικογένειά της και τους ανθρώπους του στενού και φιλικού της περιβάλλοντος.

Τα ερωτήματα που εξετάζει η Τροχαία

Η έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου παραμένει σε εξέλιξη, με βασικό ζητούμενο την ακριβή ανασύνθεση των γεγονότων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η θέση και η κίνηση του φορτηγού που αναφέρουν οι μάρτυρες, η δυνατότητα ορατότητας του οδηγού και της πεζής, καθώς και το σημείο από το οποίο η Χριστίνα Βακάκη επιχείρησε να διασχίσει τη λεωφόρο.

Παράλληλα, οι αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν την πορεία του αυτοκινήτου, τις συνθήκες της πρόσκρουσης και όσα προκύπτουν από τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστικό πόρισμα που να αποδίδει ευθύνη για το τροχαίο, ούτε έχει επιβεβαιωθεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η παράσυρση.

Το χρονικό του τροχαίου στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:15 το πρωί της Πέμπτης, όταν η Χριστίνα Βακάκη βρισκόταν στην περιοχή της Βούλας και έκανε τζόκινγκ κοντά σε κτήμα γνωστού της.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είχε κινηθεί στην περιοχή της οδού Άνδρου, κοντά στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, και επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, στο ύψος της οδού Καλύμνου.

Εκείνη την ώρα, ένα ΙΧ κινούνταν επί της λεωφόρου Ευελπίδων, στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Βάρη προς το Κορωπί.

Η Χριστίνα Βακάκη φέρεται να κινήθηκε από τη δεξιά προς την αριστερή πλευρά του δρόμου, σε σχέση με την κατεύθυνση του αυτοκινήτου, όταν σημειώθηκε η παράσυρση.

Καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να διαδραμάτισε ένα φορτηγό που βρισκόταν στο σημείο, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, εμπόδιζε την ορατότητα τόσο της πεζής όσο και του οδηγού του ΙΧ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χριστίνα Βακάκη επιχείρησε να περάσει τον δρόμο χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως το διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί σε μεγάλη απόσταση και να τραυματιστεί σοβαρά.

Οι μνήμες από την τραγωδία του 2017 με τον Γιώργο Βακάκη

Το σοβαρό ατύχημα της Χριστίνας Βακάκη επαναφέρει στη μνήμη την τραγωδία που είχε βιώσει η οικογένεια του Απόστολου Βακάκη τον Φεβρουάριο του 2017.

Τότε, ο 24χρονος γιος του επιχειρηματία και αδελφός της Χριστίνας, Γιώργος Βακάκης, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Θήβας.

Ο νεαρός οδηγούσε μια Porsche, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο κινούνταν με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, που σε σχετικές αναφορές είχε προσδιοριστεί στα 320 χιλιόμετρα την ώρα.

Το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης της εθνικής οδού.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι: ο Γιώργος Βακάκης, ο 24χρονος συνοδηγός και παιδικός του φίλος Ανδρέας Γεωργακόπουλος, καθώς και η 33χρονη Αποστολία Πατμάνογλου με τον τρίχρονο γιο της, Παύλο, που βρίσκονταν στο σταθμευμένο όχημα.

Ο σύζυγος της Αποστολίας, Υπάτιος Πατμάνογλου, είχε βγει λίγο νωρίτερα από το αυτοκίνητο και έγινε μάρτυρας της τραγωδίας.

Το δυστύχημα είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο και είχε βυθίσει στο πένθος τόσο την οικογένεια Βακάκη όσο και την οικογένεια Πατμάνογλου.

Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, η νέα περιπέτεια της Χριστίνας Βακάκη επαναφέρει εκείνες τις οδυνηρές μνήμες, με τη σημαντική διαφορά ότι αυτή τη φορά η τραυματίας έχει διαφύγει τον κίνδυνο και συνεχίζει τη νοσηλεία της.