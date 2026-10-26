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(Last update 17:13)

Λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού, στο οποίο επέβαιναν 25 άτομα, εξετράπη της πορείας του το απόγευμα της Δευτέρας (26/10), σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο 143,5ο χιλιόμετρο, κοντά στη Βλαχέρνα.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, μεταξύ των επιβαινόντων βρίσκονταν 23 σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), οι οποίοι κατευθύνονταν προς την Κέρκυρα για να συμμετάσχουν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματισμένου οδηγού και του συνοδού των σπουδαστών. Και οι δύο παραλήφθηκαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Άρτας, ενώ αναφέρθηκαν ελαφροί τραυματισμοί σε ακόμη 11 σπουδαστές.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από στρατιωτικές πηγές, δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες από το τροχαίο ατύχημα.

Τα ακριβή αίτια της εκτροπής διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.