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Θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ρεύμα προς Πειραιά στου Ρέντη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 4 τα ξημερώματα μηχανή που οδηγούσε ένας 28χρονος με συνοδηγό μια 24χρονη, εξετράπη της πορείας της, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και προσέκρουσε σε κολώνα.

Ο 28χρονος και η 26χρονη μεταφέρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου και κατέληξαν λίγη ώρα αργότερα.

To αρμόδιο τμήμα Τροχαίας διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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