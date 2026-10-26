Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Δευτέρας στον Κηφισό, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Λαμία.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, το περιστατικό συνέβη στο ύψος της Λιοσίων, όταν ΙΧ αυτοκίνητο ξέφυγε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από την πορεία του και προσέκρουσε στο διαχωριστικό στηθαίο, παρασύροντας και ρίχνοντας κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Εξαιτίας του ατυχήματος έκλεισε η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές οχημάτων. Η συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού ξεκινά ήδη από το ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Στη λεωφόρο Αθηνών το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Σύμφωνα με την τροχαία, στο ατύχημα ενεπλάκησαν δύο Ι.Χ. φορτηγά και ένα επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να ξεκινάει λίγο μετά τη συμβολή με τη Θηβών.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους