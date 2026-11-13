Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) του Δεκεμβρίου 2026, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να προσφέρει πρόσθετη οικονομική ανάσα στα ευάλωτα νοικοκυριά, σε μια περίοδο αυξημένων οικογενειακών δαπανών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να προχωρήσει στην πίστωση των χρημάτων περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία πληρωμής. Έτσι, αντί η ενίσχυση να καταβληθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026, οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι θα δουν τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κατά τις ημέρες που προηγούνται των Χριστουγέννων.

Η πληρωμή αφορά τους πολίτες που έχουν υποβάλει αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει εγκριθεί από τον αρμόδιο οργανισμό.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους λαμβάνουν ήδη την παροχή, καθώς η λήξη της ισχύος της αίτησής τους μπορεί να επηρεάσει την καταβολή του επιδόματος του Δεκεμβρίου.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Τα ποσά ανά νοικοκυριό

Το ύψος της οικονομικής στήριξης καθορίζεται από τον αριθμό και την ηλικία των μελών κάθε νοικοκυριού, με διαφορετικές προσαυξήσεις για ενήλικους και ανήλικους.

Συγκεκριμένα:

216 ευρώ τον μήνα π ροβλέπονται για νοικοκυριό που αποτελείται από ένα άτομο.

108 ευρώ επιπλέον προστίθενται για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος της οικογένειας.

54 ευρώ τον μήνα αντιστοιχούν σε κάθε ανήλικο μέλος.

Το ανώτατο μηνιαίο εγγυημένο ποσό φτάνει τα 972 ευρώ, ανεξάρτητα από το πόσα άτομα περιλαμβάνει συνολικά το νοικοκυριό.

Η ενίσχυση αποτελεί βασικό μέτρο οικονομικής προστασίας για πολίτες και οικογένειες με ιδιαίτερα περιορισμένα εισοδήματα, ενώ το τελικό ποσό που καταβάλλεται προσδιορίζεται με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια του προγράμματος.

Παράλληλα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι πλήρως αφορολόγητο και ακατάσχετο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες, διασφαλίζοντας ότι η οικονομική ενίσχυση παραμένει διαθέσιμη στους δικαιούχους.

Ποιοι πρέπει να ανανεώσουν την αίτησή τους έως τις 30 Νοεμβρίου

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου 2026 για τους δικαιούχους των οποίων η εγκεκριμένη αίτηση έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει.

Ειδικότερα, όσοι έχουν εγκρίσεις με λήξη κατά το διάστημα Ιουνίου – Νοεμβρίου 2026 πρέπει να ελέγξουν εάν απαιτείται νέα αίτηση, προκειμένου να μη χάσουν την πληρωμή του Δεκεμβρίου.

Η διάρκεια ισχύος κάθε εγκεκριμένης αίτησης για το ΕΕΕ είναι έξι μήνες. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του διαστήματος απαιτείται ανανέωση, ώστε να συνεχιστεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Εάν δεν υποβληθεί εγκαίρως νέα αίτηση, η καταβολή της παροχής διακόπτεται προσωρινά, με αποτέλεσμα ο δικαιούχος να κινδυνεύει να μείνει εκτός της προγραμματισμένης πληρωμής.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να ελέγξουν την ημερομηνία λήξης της έγκρισής τους και να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες πριν από την καταληκτική προθεσμία.

Η έγκαιρη ανανέωση της αίτησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη συνέχιση της ενίσχυσης, ιδιαίτερα ενόψει της προγραμματισμένης πρόωρης καταβολής του Δεκεμβρίου.

Με αυτόν τον τρόπο, τα νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις θα μπορέσουν να λάβουν την οικονομική στήριξη κατά την εορταστική περίοδο, χωρίς να αντιμετωπίσουν προβλήματα εξαιτίας της λήξης της προηγούμενης έγκρισής τους.