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Μέσα από τις φυλακές φέρεται να συντονιζόταν εγκληματική οργάνωση, η οποία κατηγορείται για εκβιασμούς επιχειρηματιών, παροχή παράνομης «προστασίας» σε καταστήματα και επιθέσεις με χειροβομβίδες στο κέντρο της Αθήνας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται Αλβανός βαρυποινίτης, κρατούμενος στις φυλακές Τρικάλων, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή ακόμη τριών εγκλείστων σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Η επιχείρηση του ελληνικού FBI ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, με στόχο την εξάρθρωση του κυκλώματος, τα μέλη του οποίου φέρονται να εμπλέκονται ακόμη και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν πέντε συλλήψεις στην Αττική, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται στη διασύνδεση των κατηγορουμένων με τους κρατουμένους που φέρονται να είχαν οργανωτικό ρόλο, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Οι τέσσερις κρατούμενοι και η δράση του κυκλώματος

Ως φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης εμφανίζεται ένας Αλβανός βαρυποινίτης των φυλακών Τρικάλων, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρεται να διατηρούσε στενή συνεργασία με τρεις ακόμη κρατουμένους.

Πρόκειται για έναν Ρομά που κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και δύο υπηκόους Αιγύπτου, οι οποίοι είναι έγκλειστοι στις φυλακές Αυλώνα και Μαλανδρίνου, αντίστοιχα.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονταν οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι με τα μέλη της ομάδας που δραστηριοποιούνταν εκτός φυλακών.

Στην εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σειρά σοβαρών αδικημάτων, με βασικό αντικείμενο τους εκβιασμούς καταστηματαρχών και την επιβολή παράνομης προστασίας, αλλά και επιθέσεις με εκρηκτικά μέσα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης η διερεύνηση απόπειρας ανθρωποκτονίας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση.

Οι επιθέσεις με χειροβομβίδες στο κέντρο της Αθήνας

Μεταξύ των περιστατικών που αποδίδονται στο κύκλωμα βρίσκονται δύο εκρήξεις σε καταστήματα του κέντρου της Αθήνας στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μέλη της οργάνωσης φέρονται να προσέγγισαν τις δύο επιχειρήσεις και να εκτόξευσαν χειροβομβίδες, οι οποίες εξερράγησαν, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής δράσης της ομάδας και των καταγγελλόμενων εκβιασμών σε βάρος επαγγελματιών.

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν μέλη της οργάνωσης φέρονται να έριξαν χειροβομβίδα έξω από κατάστημα.

Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη, ωστόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή οκτώ θαμώνες, στοιχείο που αναδεικνύει τον κίνδυνο της συγκεκριμένης επίθεσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα περιστατικά στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση της οργάνωσης, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου.

Η επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πέντε συλλήψεις στην Αττική και τη φερόμενη συμμετοχή τεσσάρων κρατουμένων να αποτελούν τα βασικά μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης.