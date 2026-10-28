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Καμία σύνδεση με την κατασκευή της Γραμμής 4 δεν έχει, σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό, το περιστατικό συγκέντρωσης υδάτων σε κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Με ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στον απόηχο δημοσιευμάτων και επιστολής του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, η εταιρεία απορρίπτει τη συσχέτιση του συμβάντος με τις εργασίες του μετρό, επικαλούμενη τα στοιχεία παρακολούθησης των υπόγειων νερών στην περιοχή.

Το ζήτημα ανέκυψε έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το κτίριο είχε εκκενωθεί πριν από μερικές εβδομάδες, μετά την εμφάνιση πλημμυρικών φαινομένων στους υπόγειους χώρους του. Στα ίδια δημοσιεύματα μεταφέρονταν εκτιμήσεις που συνέδεαν το περιστατικό με πιθανή μεταβολή του υδροφόρου ορίζοντα εξαιτίας των έργων της Γραμμής 4 στην περιοχή του Κολωνακίου.

Η Ελληνικό Μετρό υπογραμμίζει ότι «το περιστατικό που αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα δεν συνδέεται με το έργο κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας» και παραθέτει τρεις διευκρινίσεις για τους ελέγχους, την εξέλιξη των εργασιών και τις μετρήσεις στην περιοχή.

Καταρχάς, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για τη διενέργεια αυτοψίας σε κτίριο της περιοχής για το συγκεκριμένο συμβάν. Διευκρινίζει επίσης ότι κανένας μηχανικός της δεν έχει πραγματοποιήσει σχετικό έλεγχο σε κτίριο επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Σε ό,τι αφορά την πορεία του έργου, επισημαίνει ότι η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα από την Κατεχάκη έως τον Ευαγγελισμό ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφθασε στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εργασίες που εκτελούνται αυτή την περίοδο στην περιοχή περιορίζονται στη σκυροδέτηση του σταθμού «Κολωνάκι» και σε μικρής έκτασης εκσκαφή στο φρεάτιο εκτόνωσης.

Το βασικό τεχνικό στοιχείο που επικαλείται η Ελληνικό Μετρό είναι οι καταγραφές των πιεζομέτρων που έχουν εγκατασταθεί στο πλαίσιο παρακολούθησης του έργου. Τα όργανα αυτά μετρούν συστηματικά την πίεση του υπόγειου νερού και την αντίστοιχη πιεζομετρική στάθμη στα σημεία εγκατάστασής τους. Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι μετρήσεις δεν έχουν καταγράψει αύξηση της στάθμης των υπόγειων υδάτων.

Είχε προηγηθεί, το απόγευμα της Τρίτης, επιστολή του Χάρη Δούκα προς τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, με κοινοποίηση στον υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο. Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητούσε «πλήρη και άμεση ενημέρωση» για το περιστατικό και τις διαπιστώσεις τυχόν τεχνικών ελέγχων, επικαλούμενος τόσο τα δημοσιεύματα για το κτίριο στη Βασιλίσσης Σοφίας όσο και τα προβλήματα που, όπως ανέφερε, έχουν προκύψει στην Κυψέλη.

Η απάντηση της Ελληνικό Μετρό απορρίπτει τη σύνδεση με το έργο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει την αιτία της συγκέντρωσης υδάτων στο συγκεκριμένο κτίριο, στο οποίο η ίδια διευκρινίζει ότι δεν έχει πραγματοποιήσει αυτοψία.