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Η Ελλάδα πανηγύρισε χθες μία σπουδαία διπλή επιτυχία, με τον Απόστολο Χρήστου και τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφουν νέες χρυσές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

Δύο μεγάλοι πρωταθλητές, σε δύο διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έφεραν τη γαλανόλευκη στο βάθρο και χάρισαν μοναδικές στιγμές υπερηφάνειας στους Έλληνες φιλάθλους.

Ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην ελίτ της ευρωπαϊκής κολύμβησης, ενώ από την άλλη ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο άλμα επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, σε έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Το χρυσό του Απόστολου Χρήστου

Ο Απόστολος Χρήστου έδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής της γενιάς του. Δύο ημέρες μετά την απογοήτευση της τέταρτης θέσης στα 50 μέτρα ύπτιο, όπου έχασε το μετάλλιο για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, ο Έλληνας πρωταθλητής αντέδρασε σαν μεγάλος αθλητής.

Στα 100 μέτρα ύπτιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Παρίσι, ο Χρήστου πραγματοποίησε μία εξαιρετική κούρσα και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, υπερασπιζόμενος τον τίτλο που είχε πάρει το 2024 στο Βελιγράδι.

Απέναντί του είχε έναν αντίπαλο που μέχρι χθες αποτελούσε το μεγάλο εμπόδιο: τον Ιταλό Τόμας Τσέκον, Ολυμπιονίκη, παγκόσμιο πρωταθλητή και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Χρήστου, όμως, κατάφερε να πετύχει αυτό που δεν είχε καταφέρει ποτέ μέχρι τώρα σε μεγάλη διοργάνωση: να τον νικήσει.

Μετά τον θρίαμβό του, ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε στη σημασία της ψυχραιμίας και της εμπειρίας.

«Τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Υπερασπίστηκα τον τίτλο μου από το 2024 και είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να κλείσω αυτό το ευρωπαϊκό με ένα χρυσό μετάλλιο», δήλωσε ο Χρήστου στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Προσπάθησα να έχω ψυχραιμία και νομίζω τα κατάφερα, εκεί ήταν το μυστικό», πρόσθεσε, εξηγώντας πως η διαχείριση της απογοήτευσης από την προηγούμενη κούρσα ήταν το κλειδί για τη μεγάλη επιτυχία.

«Δεν το περίμενα ότι θα κερδίσω σήμερα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Όμως, με την ψυχραιμία και την εμπειρία που έχω πλέον μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα», ανέφερε.

Η απονομή του μεταλλίου

Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο, επισφραγίζοντας μία ακόμη σπουδαία σελίδα στην καριέρα του.

Ο «Μανόλο» ξανά στο βάθρο

Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, με καλύτερη επίδοση τα 6.00μ. Για μία ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό σούπερ σταρ και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, Μόντο Ντουπλάντις, που με επίδοση 2.15 μ. στέφθηκε για 4η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα επί κοντώ στον ανοιχτό στίβο (2018 Βερολίνο, 2022 Μόναχο, 2024 Ρώμη, 2026 Μπέρμιγχαμ). Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5.85μ.

Μετά από μία συγκλονιστική «μονομαχία» με τον «τεράστιο» Μόντο Ντουπλάντις που… έκοψε την ανάσα στο βρετανικό κοινό στο Alexander Stadium, ο «Μανόλο» είχε καλύτερο άλμα στα 6.00μ., ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, όπως είχε κάνει και ο Σουηδός υπεραθλητής. Όμως, ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη τα 6.10μ. και τα 6.15μ., χωρίς να καταφέρει ν’ ακολουθήσει το χαμογελαστό παιδί του ελληνικού αθλητισμού, Εμμανουήλ Καραλής… κι ενώ κυνηγούσε να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ του σε ανοιχτό στίβο με 6.08μ.

Το μετάλλιο κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, στον τελικό του άλματος επί κοντώ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

O «Μανόλο» πέρασε με την πρώτη… χαλαρά τα 5.55μ. στο πρώτο του άλμα, για ν’ αφήσει τα 5.70μ. και να ξεπεράσει με άνεση τα 5.85μ., όπως και ο Σουηδός υπεραθλητής Μόντο Ντουπλάντις και ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί. Ο Ντουπλάντις άφησε τα 5.95μ., όχι όμως και ο Εμμανουήλ Καραλής. Με τον Ντουπλάντις… να έχει καρφωμένα τα μάτια πάνω στον Έλληνα… ανταγωνιστή του, ο «Μανόλο» πέρασε τα 5.95μ., ύψος που δεν πέρασε, όμως σε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες ο Τιερί για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο.

Και ο Ντουπλάντις δοκίμασε στα 6.00μ., αλλά απέτυχε στην πρώτη προσπάθεια και ο Εμμανουήλ Καραλής είχε μία τεράστια ευκαιρία μπροστά του… στην προσπάθεια να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο! Όμως, ο Καραλής πέρασε… από κάτω στην πρώτη προσπάθεια για τα 6.00μ. δίνοντας στον τρεις φορές Πρωταθλητή Ευρώπης πριν από το Μπέρμιγχαμ, Μόντο Ντουπλάντις, τη δυνατότητα να συνεχίσει για την πρώτη θέση και το 4ο χρυσό. Τόσο ο Καραλής όσο και ο Ντουπλάντις πέρασαν με τη δεύτερη τα 6.00μ. Ο Σουηδός άφησε τα 6.05… όπως και ο Καραλής. Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6.10μ. με την πρώτη, αλλά ο Καραλής «αυτοκτόνησε», αφού στην πρώτη του προσπάθεια στα 6.10μ. ο Έλληνας αν και είχε περάσει τον πήχη, με το στήθος στο κατέβασμα τον ακούμπησε για να τον ρίξει. Ούτε τα 6.15μ. πρόβαλαν αντίσταση στον Ντουπλάντις, περνώντας το ύψος με την πρώτη. Ο Εμμανουήλ Καραλής, όμως δεν πέρασε τα 6.15μ. με την πρώτη. Ο Ντουπλάντις άφησε τα 6.20μ., ο Καραλής, αν και προσπάθησε αλλά δεν τα πέρασε. Ο Ντουπλάντις σταμάτησε στα 6.15 και ο τελικός ολοκληρώθηκε, με τον «Μανόλο» για δεύτερη φορά «ασημένιο» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου.

Η απονομή του μεταλλίου

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