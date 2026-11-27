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Μειωμένο ή ακόμη και μηδενικό ΕΝΦΙΑ αναμένεται να πληρώσουν το 2027 περισσότεροι από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς τίθενται σε εφαρμογή νέες φορολογικές ελαφρύνσεις και διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων εκπτώσεων και απαλλαγών.

Στους βασικούς ωφελούμενους περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες που διαμένουν μόνιμα σε μικρούς περιφερειακούς οικισμούς, νοικοκυριά με περιορισμένα εισοδήματα, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οικογένειες με άτομα με αναπηρία. Στις ευνοϊκές ρυθμίσεις εντάσσονται επίσης κάτοικοι μικρών ακριτικών νησιών, ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές και όσοι έχουν προχωρήσει στην ασφάλιση της κατοικίας τους έναντι φυσικών κινδύνων.

Πλήρης απαλλαγή για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Περίπου 650.000 ιδιοκτήτες εκτιμάται ότι θα μηδενίσουν τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους. Από το 2027 η συγκεκριμένη απαλλαγή διευρύνεται, καλύπτοντας οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, έναντι του ορίου των 1.500 κατοίκων που εφαρμόστηκε φέτος.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τη Δυτική Μακεδονία, όπου το ανώτατο πληθυσμιακό όριο διαμορφώνεται στους 2.200 κατοίκους. Για την υπαγωγή στο μέτρο απαιτείται το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και η φορολογητέα αξία του να μην ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Η απαλλαγή χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Δεν καλύπτει οικισμούς της Περιφέρειας Αττικής, με μοναδική εξαίρεση εκείνους που υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Ποιοι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και οικογένειες με αναπηρία δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ

Δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από τον φόρο ακινήτων έχουν επίσης οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, όπως και νοικοκυριά στα οποία υπάρχει μέλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%. Για την εφαρμογή της απαλλαγής απαιτείται να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν στο εισόδημα και την ακίνητη περιουσία.

Το ανώτατο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Επιπλέον, εξετάζεται η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που κατέχει το νοικοκυριό, η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Απαλλαγή για ιδιοκτήτες σε μικρά ακριτικά νησιά

Στο καθεστώς πλήρους απαλλαγής εντάσσονται και περίπου 3.500 ιδιοκτήτες ακινήτων σε μικρά ακριτικά νησιά, τα οποία έχουν πληθυσμό μικρότερο των 1.200 κατοίκων.

Το μέτρο καλύπτει φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, διατηρούν την κύρια κατοικία τους στα συγκεκριμένα νησιά και διαθέτουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται εκεί.

Στις περιοχές εφαρμογής περιλαμβάνονται νησιά που υπάγονται στις Περιφερειακές Ενότητες Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω. Αντίστοιχη πρόβλεψη ισχύει για τις καθορισμένες περιοχές της Γαύδου και των Διαποντίων Νήσων.

Μισός ΕΝΦΙΑ για περίπου 800.000 ιδιοκτήτες

Έκπτωση 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ προβλέπεται για περίπου 800.000 φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα, εφόσον καλύπτουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης, ενώ αντίστοιχη προσαύξηση προβλέπεται για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 150 τετραγωνικά μέτρα. Εφαρμόζονται επίσης συγκεκριμένα ανώτατα όρια στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, με αφετηρία τις 85.000 ευρώ για άγαμο φορολογούμενο και υψηλότερα ποσά ανάλογα με την οικογενειακή σύνθεση.

Εκπτώσεις έως 20% για ασφαλισμένες κατοικίες

Πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από σεισμούς, πυρκαγιές ή πλημμύρες. Οι απαλλαγές αυτές εφαρμόζονται βάσει των ειδικών αποφάσεων και ρυθμίσεων που εκδίδονται για κάθε πληγείσα περιοχή, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα αντίστοιχα κριτήρια.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 420.000 ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών δικαιούνται μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 20%.

Για ακίνητα με φορολογητέα αξία μέχρι 500.000 ευρώ, η έκπτωση μπορεί να φτάσει το 20%. Στις κατοικίες με αξία μεγαλύτερη από το συγκεκριμένο όριο, το ποσοστό της μείωσης διαμορφώνεται στο 10%.

Οι αλλαγές που ενεργοποιούνται στον ΕΝΦΙΑ του 2027 δημιουργούν διαφορετικές βαθμίδες φορολογικής ελάφρυνσης, με βασικά κριτήρια τον τόπο της κύριας κατοικίας, το ύψος του εισοδήματος, την οικογενειακή σύνθεση, την ύπαρξη αναπηρίας, την περιουσιακή κατάσταση και την ασφαλιστική προστασία του ακινήτου.