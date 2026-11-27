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Ένα παλιό διαμέρισμα μπορεί να μεταμορφωθεί πλήρως με μια σύγχρονη ανακαίνιση. Καινούργια κουφώματα, ενεργειακή αναβάθμιση, ανανεωμένοι χώροι και νέα υλικά μπορούν να αυξήσουν την αξία και τη λειτουργικότητά του. Υπάρχει, όμως, ένας παράγοντας που συχνά παραβλέπεται, η πραγματική κατάσταση του κτιρίου πίσω από τους φρεσκοβαμμένους τοίχους.

Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες επενδύουν σημαντικά ποσά στην ανακαίνιση παλαιών κατοικιών, χωρίς να γνωρίζουν εάν ο φέρων οργανισμός της οικοδομής παρουσιάζει φθορές ή εάν οι εργασίες που σχεδιάζουν ενδέχεται να επηρεάσουν τη στατική της συμπεριφορά.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην Αττική, όπου μεγάλο μέρος του οικιστικού αποθέματος κατασκευάστηκε μεταξύ 1960 και 1980. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου επτά στα δέκα ακίνητα στο Λεκανοπέδιο έχουν συμπληρώσει περισσότερα από 40 έως 45 χρόνια ζωής, ενώ πολλά ανεγέρθηκαν με αντισεισμικούς κανονισμούς παλαιότερους από τους σημερινούς.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα κτίρια είναι απαραίτητα επικίνδυνα. Σημαίνει, ωστόσο, ότι η ηλικία τους, οι κατασκευαστικές μέθοδοι της εποχής και οι παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πέρασμα των δεκαετιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από μια εκτεταμένη ανακαίνιση.

Ένα πρόσθετο πρόβλημα είναι ότι τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης δεν καλύπτουν κατ’ ανάγκη τις δαπάνες στατικής ενίσχυσης. Έτσι, μια κατοικία μπορεί να αποκτήσει καλύτερη θερμομόνωση και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση, χωρίς να έχει προηγηθεί ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αντισεισμικής της επάρκειας.

Με τη στεγαστική κρίση και τις υψηλές τιμές των νεόδμητων ακινήτων να ενισχύουν το ενδιαφέρον για παλαιότερες κατοικίες, η ανάγκη σωστής τεχνικής προετοιμασίας γίνεται ολοένα μεγαλύτερη.

Με βάση τις επισημάνσεις της τοπογράφου-μηχανικού Γραμματής Μπακλατσή, παρουσιάζονται 15 βασικά ερωτήματα που πρέπει να εξετάσει κάθε ιδιοκτήτης προτού ξεκινήσει εργασίες ανακαίνισης.

Ένα σπίτι χωρίς ρωγμές είναι απαραίτητα ασφαλές;

Η πρώτη και ίσως σημαντικότερη παρανόηση είναι ότι η καλή εξωτερική εικόνα ενός κτιρίου αποτελεί απόδειξη της στατικής του ασφάλειας.

Ένα διαμέρισμα κατασκευής του 1975 μπορεί να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, να έχει ανακαινιστεί πρόσφατα και να μη διαθέτει εμφανή σημάδια φθοράς. Αυτό, όμως, δεν αποδεικνύει ότι η οικοδομή ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις αντισεισμικής προστασίας.

Η αξιολόγηση απαιτεί εξέταση των αρχικών σχεδίων, της κατασκευαστικής μεθόδου, της συντήρησης που έχει πραγματοποιηθεί και τυχόν βλαβών ή μεταγενέστερων επεμβάσεων.

Από την άλλη πλευρά, η παλαιότητα δεν συνεπάγεται αυτομάτως επικινδυνότητα. Η κατάσταση κάθε κτιρίου πρέπει να εκτιμάται ξεχωριστά.

Το ίδιο ισχύει για τις οικοδομές που έχουν αντέξει σε προηγούμενους σεισμούς.

Το γεγονός ότι ένα σπίτι δεν παρουσίασε ζημιές σε παλαιότερες σεισμικές δονήσεις δεν αποτελεί εγγύηση για τη συμπεριφορά του σε έναν μελλοντικό σεισμό. Η ένταση, η διάρκεια και τα χαρακτηριστικά μιας σεισμικής διέγερσης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά, ενώ ορισμένες παλιές βλάβες ενδέχεται να μην είναι ορατές.

Γκρέμισμα τοίχων: Η αλλαγή που χρειάζεται προσοχή

Μία από τις πιο δημοφιλείς παρεμβάσεις στις σύγχρονες ανακαινίσεις είναι η κατάργηση εσωτερικών χωρισμάτων, προκειμένου να δημιουργηθούν μεγαλύτεροι και πιο φωτεινοί χώροι.

Η ένωση κουζίνας και σαλονιού, για παράδειγμα, θεωρείται συχνά μια σχετικά απλή εργασία.

Ωστόσο, η αφαίρεση ενός τοίχου σε παλιά πολυκατοικία δεν πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση από μηχανικό.

Ακόμη και όταν πρόκειται για τοιχοποιία που δεν αποτελεί κύριο στοιχείο του φέροντος οργανισμού, η καθαίρεσή της μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να επηρεάσει τη συνολική σεισμική συμπεριφορά του κτιρίου.

Ανάλογη προσοχή απαιτείται όταν έχουν προηγηθεί αλλαγές στους κοινόχρηστους χώρους ή στα καταστήματα του ισογείου.

Η μετατροπή ενός ισογείου σε επαγγελματικό χώρο, με αφαίρεση χωρισμάτων ή δημιουργία μεγαλύτερων ανοιγμάτων, μπορεί να έχει επηρεάσει τα χαρακτηριστικά της κατασκευής.

Το ότι μια τέτοια επέμβαση πραγματοποιήθηκε πριν από δεκαετίες και δεν δημιούργησε εμφανές πρόβλημα δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη ότι ήταν τεχνικά ορθή.

Τα πρόσθετα βάρη που μπορεί να επιβαρύνουν μια παλιά οικοδομή

Η ανακαίνιση δεν περιορίζεται πάντοτε σε αισθητικές παρεμβάσεις.

Η τοποθέτηση νέων κουφωμάτων, θερμοπροσόψεων, βαριών υαλοπινάκων και επενδύσεων μπορεί να μεταβάλει τα μόνιμα φορτία που δέχεται ένα κτίριο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες εργασίες είναι από μόνες τους επικίνδυνες. Η επιβάρυνση εξαρτάται από το είδος, το βάρος και τη θέση των υλικών, καθώς και από τις δυνατότητες της υφιστάμενης κατασκευής.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην προσθήκη βαριών πλακιδίων, φυσικής πέτρας, δεξαμενών ή μηχανολογικού εξοπλισμού σε παλιές ταράτσες και μπαλκόνια.

Μια οροφή που σχεδιάστηκε πριν από 60 χρόνια για συγκεκριμένες χρήσεις δεν μπορεί να θεωρείται αυτομάτως κατάλληλη για οποιαδήποτε πρόσθετη εγκατάσταση.

Ο μηχανικός πρέπει να εξετάζει εάν τα νέα φορτία μπορούν να παραληφθούν με ασφάλεια από τα δομικά στοιχεία.

Γιατί το «Εξοικονομώ» δεν πιστοποιεί την αντισεισμική επάρκεια

Αρκετοί ιδιοκτήτες θεωρούν ότι η ένταξη μιας κατοικίας σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης σημαίνει πως έχει προηγηθεί και αξιολόγηση της συνολικής κατασκευαστικής της ασφάλειας.

Στην πραγματικότητα, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης δεν αποτελεί πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.

Η ενεργειακή αξιολόγηση εξετάζει χαρακτηριστικά που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας, όπως η θερμομόνωση, τα κουφώματα και τα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης.

Δεν απαντά, όμως, στο ερώτημα εάν τα υποστυλώματα, οι δοκοί και τα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής παρουσιάζουν αδυναμίες.

Για τον λόγο αυτό, πριν από εκτεταμένες εργασίες σε ένα παλιό ακίνητο, είναι σκόπιμο να εξετάζεται η ανάγκη ξεχωριστής τεχνικής αξιολόγησης.

Η ίδια διάκριση ισχύει και για τα αυθαίρετα.

Η πολεοδομική τακτοποίηση ενός ακινήτου δεν συνεπάγεται αυτομάτως πιστοποίηση της αντισεισμικής του ασφάλειας.

Για ορισμένες παλαιές αυθαίρετες κατασκευές, όπως αυτές που εντάσσονται στην Κατηγορία 2 του νόμου 4495/2017, δεν απαιτείται υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας στο πλαίσιο της διαδικασίας υπαγωγής.

Η συγκεκριμένη εξαίρεση δεν σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί ή επιβεβαιωθεί η αντοχή της κατασκευής.

Σκουριασμένα σίδερα και σοβάδες που πέφτουν: Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης

Υπάρχουν ορισμένα σημάδια που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά σε παλαιότερες πολυκατοικίες.

Η αποκόλληση τμημάτων σκυροδέματος από μπαλκόνια, ο εμφανής και διαβρωμένος οπλισμός, καθώς και οι έντονες ρωγμές σε δομικά στοιχεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά με επιφανειακές επισκευές.

Το βάψιμο ή η κάλυψη της φθοράς με νέο σοβά μπορεί να βελτιώσει προσωρινά την εικόνα, χωρίς να αντιμετωπίσει την αιτία του προβλήματος.

Εφόσον διαπιστωθούν τέτοιες ενδείξεις, χρειάζεται αξιολόγηση από αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος θα προσδιορίσει την έκταση της βλάβης και την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Όταν υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης και πτώσης υλικών, απαιτούνται και άμεσα μέτρα προστασίας των διερχομένων.

Η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει τόσο την περαιτέρω επιδείνωση της κατασκευής όσο και πρόσθετες δαπάνες.

Γιατί η ασφάλεια ενός διαμερίσματος εξαρτάται από ολόκληρη την πολυκατοικία

Ένας ιδιοκτήτης μπορεί να έχει ανακαινίσει πλήρως το διαμέρισμά του και να θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Ωστόσο, η στατική επάρκεια δεν εξετάζεται μεμονωμένα για κάθε κατοικία, αλλά σε σχέση με το σύνολο του κτιρίου.

Τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες και τα τοιχώματα λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα για τη μεταφορά των φορτίων.

Επομένως, μια σοβαρή βλάβη σε κοινόχρηστο χώρο, στο υπόγειο ή στο ισόγειο ενδέχεται να επηρεάζει τη συνολική ασφάλεια της οικοδομής.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν παλιές πολυκατοικίες με ανοιχτά ισόγεια, τα οποία χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης ή επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η διαμόρφωση του ισογείου μπορεί να επηρεάζει τη σεισμική συμπεριφορά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κατασκευής.

Γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις ενός ιδιοκτήτη ενδέχεται να ενδιαφέρουν τεχνικά και τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

Πότε χρειάζεται στατικός έλεγχος και πόσο μπορεί να κοστίσει

Η αναφορά σε στατική αξιολόγηση προκαλεί συχνά ανησυχία για το ενδεχόμενο υψηλών δαπανών ή εκτεταμένων εργασιών.

Στην πραγματικότητα, ένας αρχικός τεχνικός έλεγχος δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα χρειαστεί πλήρης μελέτη στατικής επάρκειας ή ενίσχυση του κτιρίου.

Η διαδικασία μπορεί να αρχίσει με τη συγκέντρωση της οικοδομικής άδειας και των διαθέσιμων σχεδίων, τη διερεύνηση του ιστορικού του ακινήτου και την αυτοψία από τον αρμόδιο μηχανικό.

Ανάλογα με τα ευρήματα, μπορεί να κριθεί απαραίτητη περαιτέρω διερεύνηση, με μετρήσεις, δοκιμές υλικών και αναλυτικούς υπολογισμούς.

Εάν εντοπιστούν αδυναμίες, αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι η μόνη λύση είναι η κατεδάφιση.

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να εξεταστούν κατάλληλες επισκευές ή επεμβάσεις ενίσχυσης, ανάλογα με την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν σε υποστυλώματα, δοκούς, τοιχώματα ή άλλα δομικά στοιχεία, πάντοτε βάσει τεχνικής μελέτης.

Το αν απαιτούνται, καθώς και η έκτασή τους, προκύπτει αποκλειστικά από τεκμηριωμένη αξιολόγηση.

Το λάθος που μπορεί να εκτοξεύσει το κόστος της ανακαίνισης

Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους συνιστάται η έγκαιρη τεχνική αξιολόγηση είναι οικονομικός.

Αν η ανάγκη επέμβασης σε ένα δομικό στοιχείο διαπιστωθεί αφού έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνισης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να βρεθεί μπροστά σε σημαντικά πρόσθετα έξοδα.

Ενδέχεται, για παράδειγμα, να χρειαστεί να αποξηλώσει πρόσφατα τοποθετημένα δάπεδα, επενδύσεις, γυψοσανίδες ή άλλες κατασκευές, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες.

Έτσι, μια δαπάνη που θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί από την αρχή μετατρέπεται σε δεύτερη, απρόβλεπτη ανακαίνιση.

Η σωστή σειρά των εργασιών είναι επομένως καθοριστική.

Πρώτα αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση και σχεδιάζονται οι απαραίτητες επεμβάσεις και στη συνέχεια προχωρούν οι εργασίες αισθητικής και ενεργειακής αναβάθμισης.

Τι ισχύει για τις εργασίες μικρής κλίμακας

Ένα ακόμη ζήτημα που δημιουργεί συχνά σύγχυση αφορά στις εργασίες που πραγματοποιούνται με Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.

Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, την εκτέλεση ορισμένων εργασιών χωρίς να απαιτείται πλήρης οικοδομική άδεια.

Ωστόσο, η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας δεν πιστοποιεί από μόνη της τη στατική επάρκεια ολόκληρου του ακινήτου.

Οι απαιτήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων.

Μια συνηθισμένη ανακαίνιση μπάνιου δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η αφαίρεση τοιχοποιίας ή η προσθήκη βαριών εγκαταστάσεων.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο μηχανικός οφείλει να ελέγξει ποια διαδικασία απαιτείται, ποια δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν και εάν οι προβλεπόμενες επεμβάσεις χρειάζονται πρόσθετη στατική διερεύνηση.

Οι 15 έλεγχοι που αξίζει να προηγηθούν της ανακαίνισης

Η ουσία της τεχνικής προετοιμασίας βρίσκεται σε μια σειρά ερωτημάτων που πρέπει να απαντηθούν πριν από οποιαδήποτε εκτεταμένη παρέμβαση.

Ο ιδιοκτήτης χρειάζεται να γνωρίζει πότε κατασκευάστηκε το ακίνητο, με ποιους κανονισμούς ανεγέρθηκε και εάν υπάρχουν διαθέσιμα σχέδια. Εξίσου σημαντικό είναι να εξεταστεί αν έχουν πραγματοποιηθεί μεταγενέστερες αλλαγές σε τοίχους, ανοίγματα, ισόγεια ή κοινόχρηστους χώρους.

Πρέπει επίσης να διερευνηθούν τυχόν εμφανείς φθορές, η κατάσταση των μπαλκονιών, η παρουσία διαβρωμένου οπλισμού, η ύπαρξη παλαιότερων σεισμικών βλαβών και οι πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις από νέα υλικά ή εγκαταστάσεις.

Απαραίτητο είναι ακόμη να διευκρινιστεί εάν οι προβλεπόμενες εργασίες επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό, ποιες άδειες απαιτούνται και αν η τεχνική αξιολόγηση πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο της πολυκατοικίας.

Ο ρόλος του μηχανικού δεν περιορίζεται στην επιλογή του τρόπου ανακαίνισης. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση του εάν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια.

Για ένα παλιό ακίνητο, η ουσιαστική αναβάθμιση δεν εξαντλείται στα καινούργια πλακάκια, στα σύγχρονα κουφώματα ή στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση.