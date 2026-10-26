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Μικρότερο λογαριασμό ΕΝΦΙΑ, επιστροφές χρημάτων ή συμψηφισμούς με υφιστάμενες οφειλές φέρνει η νέα εκκαθάριση του φόρου ακινήτων για χιλιάδες ιδιοκτήτες σε μικρούς οικισμούς της χώρας. Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην επανέκδοση εκκαθαριστικών για το 2026, διορθώνοντας περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε εφαρμοστεί αρχικά η προβλεπόμενη έκπτωση 50% για την κύρια κατοικία.

Η νέα διαδικασία αφορά συνολικά 15.304 φυσικά πρόσωπα, τα οποία βλέπουν πλέον τη φορολογική τους επιβάρυνση να περιορίζεται, με το συνολικό όφελος να διαμορφώνεται σε 806.587,66 ευρώ.

Η επανεκκαθάριση πραγματοποιήθηκε μετά τις διορθώσεις που υπέβαλαν φορολογούμενοι στα στοιχεία των ακινήτων τους, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων ταυτοποίησης της κύριας κατοικίας.

Καθοριστικό ρόλο είχαν τα στοιχεία που δηλώνονται στο Ε9, ιδιαίτερα ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση των ακινήτων με τις σχετικές φορολογικές πληροφορίες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η αρχική εκκαθάριση δεν είχε οδηγήσει στην αναγνώριση της προβλεπόμενης μείωσης, παρότι οι ιδιοκτήτες πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Με την έκδοση των νέων πράξεων προσδιορισμού φόρου, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να διαπιστώσουν το μειωμένο ποσό του ΕΝΦΙΑ που τους αναλογεί.

Ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται την έκπτωση 50%

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η νέα εκκαθάριση αφορά 15.689 δικαιώματα επί κύριας κατοικίας, τα οποία ανήκουν σε 15.304 φυσικά πρόσωπα.

Η μείωση του φόρου κατά 50% εφαρμόζεται σε κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε συγκεκριμένους μικρούς οικισμούς της χώρας, με βασικό κριτήριο τον πληθυσμό και τη γεωγραφική τους θέση.

Ειδικότερα, η έκπτωση καλύπτει:

Οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Αττικής. Από το μέτρο εξαιρούνται οι υπόλοιποι οικισμοί της Αττικής.

σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Αττικής. Από το μέτρο εξαιρούνται οι υπόλοιποι οικισμοί της Αττικής. Οικισμούς με πληθυσμό έως 1.700 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, στον Έβρο και στους παραμεθόριους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ηπείρου.

Η διαφοροποίηση των πληθυσμιακών ορίων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές το όριο των δικαιούχων είναι υψηλότερο.

Η έκπτωση αφορά την κύρια κατοικία που πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια και όχι αυτομάτως κάθε ακίνητο που διαθέτει ένας φορολογούμενος στους συγκεκριμένους οικισμούς.

Για όσους δεν είχαν λάβει τη μείωση κατά την αρχική εκκαθάριση, η διορθωτική διαδικασία επιτρέπει πλέον την αναγνώριση της προβλεπόμενης ελάφρυνσης.

Πού θα βρουν οι δικαιούχοι τα νέα εκκαθαριστικά

Η ενημέρωση των ιδιοκτητών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε φορολογική υπηρεσία.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει, ενώ σχετικό μήνυμα θα αναρτηθεί και στην προσωπική τους θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

Για να διαπιστώσουν το νέο ποσό του φόρου, μπορούν να συνδεθούν στο myAADE και να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

«Εφαρμογές» → «Δημοφιλείς Εφαρμογές» → «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν το φορολογικό έτος 2026, ώστε να εμφανιστεί η νέα πράξη προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ.

Εναλλακτικά, η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής myAADEapp για κινητές συσκευές.

Στην περίπτωση αυτή, οι φορολογούμενοι επιλέγουν «myWallet» → «ΕΝΦΙΑ» και στη συνέχεια το έτος 2026.

Με τον τρόπο αυτό μπορούν να ελέγξουν εάν έχει εκδοθεί διορθωμένο εκκαθαριστικό και ποια είναι η νέα φορολογική επιβάρυνση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη σύγκριση του αρχικού και του νέου ποσού, καθώς από αυτήν προκύπτει εάν υπάρχει υπόλοιπο προς πληρωμή ή εάν δημιουργείται δικαίωμα επιστροφής.

Επιστροφές χρημάτων και συμψηφισμοί για όσους έχουν πληρώσει

Η νέα εκκαθάριση δεν περιορίζεται στη μείωση των μελλοντικών δόσεων του ΕΝΦΙΑ.

Για τους φορολογουμένους που έχουν ήδη εξοφλήσει ολόκληρο τον φόρο ή έχουν καταβάλει ποσά μεγαλύτερα από εκείνα που προκύπτουν μετά την έκπτωση, προβλέπεται συμψηφισμός ή επιστροφή της διαφοράς.

Η διαδικασία αφορά τόσο ιδιοκτήτες που πλήρωσαν εφάπαξ τον αρχικό λογαριασμό όσο και όσους είχαν καταβάλει δόσεις πριν από την έκδοση του διορθωμένου εκκαθαριστικού.

Οι συμψηφισμοί και οι επιστροφές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την ολοκλήρωσή τους να αναμένεται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, εντός της εβδομάδας.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις σχετικές μεταβολές μέσω της επιλογής «Ο Λογαριασμός μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Από την ίδια ενότητα μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν διαγραφές οφειλών, συμψηφισμούς ή ποσά που πρόκειται να επιστραφούν.

Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και από την εφαρμογή myAADEapp.

Έτσι, όσοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει πληρωμές μπορούν να ελέγξουν εάν το ποσό που είχαν καταβάλει υπερβαίνει τη νέα φορολογική τους υποχρέωση και πώς θα τακτοποιηθεί η διαφορά.

Απαραίτητο το σωστό IBAN για την επιστροφή φόρου

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι αφορά τα τραπεζικά τους στοιχεία.

Για να πραγματοποιηθεί επιστροφή χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκυρο και δηλωμένο IBAN στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Εάν ο φορολογούμενος δεν έχει καταχωρίσει λογαριασμό ή τα στοιχεία που εμφανίζονται δεν είναι πλέον σωστά, θα πρέπει να προχωρήσει στην απαραίτητη δήλωση ή επικαιροποίηση.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδρομής:

«Μητρώο & Επικοινωνία» → «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται μέσω της ενότητας «Στοιχεία Επικοινωνίας» στην εφαρμογή myAADEapp.

Η ορθότητα των τραπεζικών στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους δικαιούνται επιστροφή, καθώς η απουσία έγκυρου IBAN μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της καταβολής.

Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες που περιλαμβάνονται στη νέα εκκαθάριση καλό είναι να ελέγξουν τόσο το διορθωμένο εκκαθαριστικό όσο και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού τους.

Η επανέκδοση των πράξεων ΕΝΦΙΑ για το 2026 αποκαθιστά την έκπτωση που δεν είχε εφαρμοστεί αρχικά σε χιλιάδες περιπτώσεις κύριας κατοικίας.

Το αποτέλεσμα είναι μειωμένες φορολογικές υποχρεώσεις για 15.304 ιδιοκτήτες, με συνολική ελάφρυνση άνω των 806.000 ευρώ, ενώ για όσους έχουν ήδη πληρώσει περισσότερα ανοίγει η διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού των επιπλέον ποσών.