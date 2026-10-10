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Στην άσκηση βαρύτατης ποινική δίωξης κατά του 22χρονου για την δολοφονική επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Το απόγευμα του Σαββάτου (10/10), παραδόθηκε στην Ευελπίδων παρουσία δικηγόρου και ο 18χρονος συνεργός του που αναζητούνταν.

Στο μεταξύ, στον 22χρονο ο οποίος φέρεται να είναι μέλος νεοναζιστικής οργάνωσης, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε ενώπιον τακτικού ανακριτή. Σημειώνεται ότι και ο 22χρονος παραδόθηκε ο ίδιος στην Αστυνομία.

Σε βίντεο από την επίθεση απεικονίζεται ο 32χρονος να έχει βγάλει βόλτα δύο σκύλους με ένα μηχανάκι να σταματά και να κατεβαίνουν δύο άτομα. Σε λίγα λεπτά, τα δύο άτομα συνομίλησαν με τον 32χρονο. Ο 32χρονος συνεχίζει να περπατά, όμως οι δύο άνδρες εξακολουθούν να κινούνται δίπλα του. Λίγο αργότερα, ο άνδρας με το λευκό κράνος τού κλείνει ξανά τον δρόμο, ενώ στη συνέχεια ο ένας από τους δύο φαίνεται να τον σπρώχνει.

Οι τρεις τους συνεχίζουν προς τον κεντρικό δρόμο, με την ένταση να κλιμακώνεται. Οι δύο άνδρες εμφανίζονται να εμποδίζουν για ακόμη μία φορά την πορεία του 32χρονου. Ακούγονται φωνές και ένας από αυτούς φέρεται να λέει: «Φασίστας είμαι».

Η αντιπαράθεση εξελίχτηκε σε συμπλοκή. Ο 32χρονος έρχεται στα χέρια με έναν από τους δύο άνδρες, ο οποίος φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ακούγεται ένας άνδρας να φωνάζει «σφάξ’ τον».

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