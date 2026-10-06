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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση αποκόλλησης του NEPTUNE ETHOS, του Ro/Ro πλοίου που είχε προσαράξει σε αμμώδη βυθό στην περιοχή του Καματερού Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού, η αποκόλληση πραγματοποιήθηκε κατόπιν ελέγχου από καταδυτικό συνεργείο και το πλοίο πλέον ρυμουλκείται προς το αγκυροβόλιο της Ελευσίνας, συνοδεία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, ενώ οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν την επιχείρηση μέχρι την ασφαλή μεταφορά του πλοίου στο αγκυροβόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι το NEPTUNE ETHOS, πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων (car carrier) της Neptune Lines, συμφερόντων της Μελίνας Τραυλού, είχε αποπλεύσει από την Ελευσίνα, όπου βρισκόταν για εργασίες συντήρησης, και κινούνταν μέσω του διαύλου του Ναυστάθμου Σαλαμίνας με προορισμό την ανοικτή θάλασσα, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, προσάραξε.

Το πλοίο ήταν κενό φορτίου, καθώς δεν μετέφερε αυτοκίνητα. Σε αυτό επέβαιναν 27 μέλη πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου επισκευών.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ στην περιοχή βρέθηκαν σκάφος του Λιμενικού, τρία ρυμουλκά και δύτης, προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση του πλοίου και να προετοιμαστεί η επιχείρηση αποκόλλησης.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν σημειώθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε προέκυψε κίνδυνος για το περιβάλλον.

Μετά την αποκόλλησή του, το NEPTUNE ETHOS οδηγείται προς την Ελευσίνα, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει υποστεί ζημιές από την προσάραξη.

Το NEPTUNE ETHOS ανήκει στον στόλο της Neptune Lines, της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας που δραστηριοποιείται εξειδικευμένα στη μεταφορά οχημάτων και στη διαχείριση πλοίων τύπου Pure Car and Truck Carrier (PCTC).

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