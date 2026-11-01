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Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και μεγάλα ύψη βροχής σε αρκετές περιοχές θα κυλήσει το επόμενο 48ωρο στη χώρα μας, εξαιτίας της δράσης ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.

Το βαρομετρικό χαμηλό, με την ονομασία «AGNETA», όπως αποτυπώνεται στον προγνωστικό χάρτη της ιταλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας με διαδοχικές ζώνες βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Η κακοκαιρία παρουσιάζει χαρακτηριστικά καιρού τύπου «Π», καθώς τα εντονότερα φαινόμενα αναμένεται να σχηματίσουν ένα νοητό «Π» στον ελλαδικό χώρο, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική Ελλάδα, τα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Τι δείχνουν τα δύο μεγάλα προγνωστικά μοντέλα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμφωνία ανάμεσα στο ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF και το γερμανικό ICON, τα οποία αποτυπώνουν σημαντικά ύψη αθροιστικής βροχόπτωσης σε αρκετές περιοχές της χώρας έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται:

– Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και σε τμήματα της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου.

– Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, με ιδιαίτερη έμφαση στη Χαλκιδική και στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.

– Στη Θράκη και κυρίως στα νοτιότερα και παράκτια τμήματά της.

– Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στη Θάσο, τη Σαμοθράκη, τη Λέσβο και τη Χίο.

– Στα Δωδεκάνησα, όπου επίσης αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

– Σε αρκετές από αυτές τις περιοχές τα αθροιστικά ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν τα 50 έως 100 χιλιοστά, ενώ τοπικά, ιδιαίτερα στις πιο εκτεθειμένες περιοχές, δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 100-150 χιλιοστά στο συνολικό διάστημα των προγνωστικών χαρτών.

Πρόκειται για ενδεικτικές εκτιμήσεις των μοντέλων και όχι για οριστικές τιμές, καθώς η ακριβής θέση και η ένταση των καταιγίδων μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά τα τελικά ύψη βροχής.

Πότε αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα

Κυριακή 1 Νοεμβρίου: Τα ισχυρότερα φαινόμενα επικεντρώνονται αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου: Νέα ένταση των βροχοπτώσεων αναμένεται στο Ιόνιο και από το απόγευμα στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στα Δωδεκάνησα οι ισχυρές καταιγίδες θα επιμείνουν κατά διαστήματα.

Τρίτη 3 Νοεμβρίου: Με βάση την ευρύτερη προγνωστική εικόνα, η αστάθεια ενδέχεται να διατηρηθεί σε τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας και του ανατολικού Αιγαίου, με σταδιακή τάση περιορισμού των φαινομένων. Η ακριβής ένταση και η χρονική εξέλιξη θα χρειαστούν νεότερη αξιολόγηση.

Τι αναμένεται στην Αττική

Η Αττική δεν περιλαμβάνεται προς το παρόν στις περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα, σύμφωνα με την υφιστάμενη προγνωστική εικόνα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα σημειωθούν βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και τα πιο επίμονα φαινόμενα φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο.

Προσοχή στα μεγάλα ύψη βροχής

Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή δεν είναι μόνο η ένταση των καταιγίδων, αλλά και η πιθανότητα να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Σε περιοχές με αυξημένη εδαφική υγρασία, έντονο ανάγλυφο ή ευάλωτες υποδομές απορροής δεν μπορούν να αποκλειστούν τοπικά πλημμυρικά προβλήματα.

Η εξέλιξη του βαρομετρικού χαμηλού «AGNETA», καθώς και οι πιθανές μετατοπίσεις των ζωνών έντονων βροχοπτώσεων, απαιτούν συνεχή παρακολούθηση των νεότερων προγνωστικών δεδομένων και των επίσημων προειδοποιήσεων.