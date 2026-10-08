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Εκατοντάδες αθλητές, αθλήτριες και αθλούμενοι από δεκάδες επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς από όλη την Ελλάδα δίνουν ραντεβού από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στους 14ους Εθνικούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού. Η μεγαλύτερη συνάντηση του εργασιακού αθλητισμού στη χώρα θα έχει ως επίκεντρο το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού, ενώ αγώνες θα φιλοξενηθούν και σε τέσσερις ακόμη αθλητικούς χώρους.

Η φετινή διοργάνωση αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς αναμένεται να λειτουργήσει ως προπομπός και ως δοκιμαστική διοργάνωση για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού ECSG ATHENS 2027. Η διεθνής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου 2027, με την αναμενόμενη συμμετοχή περισσότερων από 6.000 αθλητών από πάνω από 40 χώρες της Ευρώπης.

Στο επίκεντρο των Εθνικών Αγώνων βρίσκεται η προώθηση της άθλησης στους χώρους εργασίας. Οι διοργανωτές επιδιώκουν να ενισχύσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα, μέσα από τη συμμετοχή στην αθλητική δραστηριότητα. Το Ολυμπιακό Χωριό, χώρος άρρηκτα συνδεδεμένος με την άθληση και το Ολυμπιακό Πνεύμα, θα αποτελέσει τον βασικό πυρήνα αυτής της προσπάθειας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε ολυμπιακά αθλήματα και αγωνίσματα, αλλά και σε αθλήματα τα οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα διεξαχθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε τόσο υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, aquathlon, Athens Company Run σε αποστάσεις 5 και 10 χιλιομέτρων, αγωνιστικό τάβλι, μπάσκετ 5×5 και 3×3, σκάκι, τένις, πινγκ πονγκ, κολύμβηση, πετάνγκ, ποδόσφαιρο 7×7, πάντελ, μπόουλινγκ και μπιτς βόλεϊ.

Πέρα από το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο του Ολυμπιακού Χωριού, αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις Renti Star Football, The Sparks Sports & Social, Cosmos Bowling και IBeach Volleyball Club Papagou.

Οι 14οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Δήμου Αθηναίων, του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Αθήνας, του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την αρωγή και στήριξη του Υπουργείου Υγείας.