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Σε επίπεδα-ρεκόρ ανεβαίνουν φέτος τα έπαθλα του US Open, καθώς το συνολικό ποσό που θα μοιραστεί στους αθλητές θα φτάσει τα 108 εκατ. δολάρια, αποτελώντας το μεγαλύτερο πακέτο αποζημιώσεων στην ιστορία του τένις.

Οι νικητές στο μονό ανδρών και γυναικών θα λάβουν από 5,5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της United States Tennis Association (USTA), ενώ ακόμη και όσοι αποκλειστούν στον πρώτο γύρο θα εισπράξουν 140.000 δολάρια. Συνολικά, οι αμοιβές στο φετινό τουρνουά είναι αυξημένες κατά 20% σε σχέση με πέρυσι.

Η σημαντική αύξηση των επάθλων έρχεται εν μέσω μιας πολυετούς αντιπαράθεσης μεταξύ των διοργανωτών των τεσσάρων Grand Slam και των επαγγελματιών παικτών, οι οποίοι διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα των διοργανώσεων. Οι αθλητές υποστηρίζουν ότι τα χρηματικά έπαθλα δεν έχουν ακολουθήσει την οικονομική ανάπτυξη του αθλήματος, ενώ ζητούν επίσης καλύτερες παροχές και μεγαλύτερη συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν τις αμοιβές και την ευημερία τους.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανησυχίες, τα τέσσερα Grand Slam ανακοίνωσαν τη δημιουργία μιας συμβουλευτικοής επιτροπής παικτών, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στο φετινό US Open. Το όργανο θα επιτρέπει στους αθλητές να έχουν μεγαλύτερο λόγο σε ζητήματα που αφορούν τα Grand Slam, μεταξύ άλλων στις αμοιβές, τη διακυβέρνηση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, η USTA ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει αρχικά 2 εκατ. δολάρια σε νέο πρόγραμμα υποστήριξης των παικτών, το οποίο θα παρέχει παροχές για σημαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας αλλά και για τη μετάβασή τους στη ζωή μετά την αποχώρηση από την ενεργό δράση. Το ποσό θα κατανεμηθεί ισόποσα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Την ίδια στιγμή, το φετινό US Open εξελίσσεται σε μία από τις οικονομικά ισχυρότερες διοργανώσεις στην ιστορία του τουρνουά, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων έχουν εκτοξευθεί. Ακόμη και τα άλλοτε οικονομικά grounds passes, που επιτρέπουν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις χωρίς συγκεκριμένη θέση στα κεντρικά γήπεδα, πωλούνται πλέον σε ορισμένες περιπτώσεις έναντι τριψήφιων ποσών.

Ορισμένα από αυτά τα εισιτήρια είχαν αρχικά διατεθεί μέσω Ticketmaster από 65 δολάρια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Ωστόσο, η μεγάλη αύξηση των τιμών έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής και φίλος του τένις Μπιλ Άκμαν επέκρινε δημόσια την τιμολογιακή πολιτική της διοργάνωσης, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο X ότι η τιμή των 363 δολαρίων για ένα grounds pass της πρώτης ημέρας είναι «παράλογη».

«Η αποστολή της USTA είναι να προωθεί το άθλημα του τένις. Πώς συνάδει ένα grounds pass των 363 δολαρίων με αυτή την αποστολή;», διερωτήθηκε.

Η USTA προβάλλει εδώ και χρόνια τη λεγόμενη Fan Week, πριν από την επίσημη έναρξη του US Open, ως μια ευκαιρία για τους φιλάθλους να επισκεφθούν δωρεάν τις εγκαταστάσεις και να παρακολουθήσουν προκριματικούς αγώνες και προπονήσεις.

Ωστόσο, μακροχρόνιοι φίλοι του τουρνουά στη Νέα Υόρκη εκφράζουν ανησυχίες ότι οι ολοένα υψηλότερες τιμές μπορεί να αποκλείσουν ένα σημαντικό μέρος του κοινού, ενώ ορισμένοι θεωρούν ότι η διοργάνωση στρέφεται όλο και περισσότερο προς ένα κοινό υψηλότερων εισοδημάτων.

Το κυρίως ταμπλό των αγώνων του μονού στο US Open θα ξεκινήσει την Κυριακή 30 Αυγούστου.

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