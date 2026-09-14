Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, η πανσέληνος του μήνα θα κάνει την εμφάνισή της στον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Πρόκειται για τη γνωστή ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής», μια ονομασία που έχει συνδεθεί εδώ και αιώνες με την εποχή της συγκομιδής και τις αγροτικές εργασίες.

Η κορύφωση του φεγγαριού αναμένεται στις 19:50 ώρα Ελλάδος. Η εν λόγω πανσέληνος σηματοδοτείται και το τέλος του καλοκαιριού, καθώς και τη σταδιακή αρχή της φθινοπωρινής περιόδου.

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου πήρε την ονομασία της ως «Φεγγάρι της Συγκομιδής» από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς η εμφάνιση της συνέπιπτε με την περίοδο συγκομιδής του καλαμποκιού, της κολοκύθας, του ρυζιού και των φασολιών.

Το λαμπερό φως του συγκεκριμένου φεγγαριού, έδινε τη δυνατότητα στους αγρότες να εργάζονται τη νύχτα, για αυτό και συνδέθηκε με την αγροτική ζωή.

Ωστόσο εάν η εμφάνιση του συμπέσει με τη φθινοπωρινή ισημερία, τότε το φεγγάρι ονομάζεται και «Φεγγάρι του Θερισμού», κάτι το οποίο δεν ισχύει για το φετινό έτος, καθώς η εν λόγω ιδιότητα θα περάσει στην επόμενη πανσέληνο του μήνα Οκτωβρίου.

Διαβάστε ακόμη

Η αγορά ζητά ελέγχους στην ψηφιακή αγορά

Παναγιώτης Γαβριηλίδης: Γιατί η COSMOTE γίνεται Telekom

Γιατί οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ