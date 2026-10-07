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Πριν από είκοσι χρόνια, τα χαμόγελα περίσσευαν για τον Φίλιππο Καμπούρη. Ο δημοσιογράφος ήταν το πρόσωπο που διαφέντευε τη μεταμεσονύκτια ζώνη του Σαββατοκύριακου, με την εκπομπή που είχε στο Extra 3.

Στο πλατό του παρήλαυναν ο «Εθνικός Σταρ», ο «Μπούτιας» και ο «Κωλοτούμπας», που θα τον έχριζαν άτυπα «βασιλιά» της ελληνικής trash TV. Καμιά βασιλεία ωστόσο, δεν κρατάει για πάντα.

Χθες το πρωί, ο ίδιος άνθρωπος, πρόεδρος πλέον του ΛΑΟΣ και χωρίς τηλεοπτική εκπομπή, θα έβγαινε από το σπίτι του με χειροπέδες, για να οδηγηθεί στο κρατητήριο. Αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων τον συνέλαβαν μαζί με τη σύζυγό του, Άννα Συνούλη, σε διαμέρισμα στον Άλιμο.

Οι Αρχές τούς θεωρούν αρχηγικά μέλη κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.

Σήμερα, ο Καμπούρης αναμένεται να οδηγηθεί από τη ΓΑΔΑ, όπου κρατείται, στον εισαγγελέα, μαζί με τους υπόλοιπους 7 συλληφθέντες για την υπόθεση, ώστε να κριθεί εάν θα προφυλακιστεί.

Σε ένα τρελό ρόλερ κόστερ, ο Καμπούρης βρέθηκε από φέρελπις δημοσιογράφος του Alter, «βασιλιάς» στο Extra 3, έπειτα «μεγάλο όνομα» στο κανάλι του ιδρυτή και τότε προέδρου του ΛΑΟΣ, Γιώργου Καρατζαφέρη, ΤηλεΆστυ και σε μια διαδρομή που περνά από τρεις κάλπες και την ηγεσία ενός κόμματος, οδηγείται στη φυλακή…

Γεννημένος στον Πειραιά, στις 26 Ιουνίου 1981, ο Φίλιππος Καμπούρης μπήκε νωρίς στα ΜΜΕ. Το πρώτο μεγάλο του βήμα ήταν το Alter. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2005 έκανε πρεμιέρα το μεσημεριανό μαγκαζίνο «TV Hello», με τον ίδιο στο πάνελ δίπλα στη Στέλλα Καπεζάνου, την Τάνια Ιακωβίδου και τη Βάσια Λόη.

Το όνομά του, όμως, χτίστηκε στο Extra 3. Το 2006, ξεκίνησε εκεί το «Made in Greece», σε μια βραδινή ζώνη που δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα έδειχναν τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια. Γύρω του συγκεντρώθηκε μια ομάδα που θα έμενε στην ιστορία της καλτ τηλεόρασης, ως το «βασίλειο» της trash tv: από τον «Εθνικό Σταρ» Ανδρέα Ευαγγελόπουλο, στον «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», Γιώργο Σταυρόπουλο, στον «Κωλοτούμπα», τον «Σάκη Ρουβά του Πειραιά» και τα… άλλα παιδιά.

Τον Ιανουάριο του 2008 ήρθε το «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες», με τον Καμπούρη μόνο του στην παρουσίαση. Από το πλατό περνούσαν η Βέρα Λάμπρου, ο Στράτος Λασκαρίδης και οι… σταθεροί πρωταγωνιστές του, οι οποίοι είχαν γίνει πια “σταρ”. Το μενού είχε προσωπικές κόντρες, σχέσεις, σεξ, καταγγελίες και καβγάδες στον αέρα, αλλά και ρεπορτάζ για «μεταφυσικά» φαινόμενα. Ο «Μπούτιας» τσακωνόταν με τον «Εθνικό Σταρ» και τα μηχανάκια της (τότε) AGB τρελαίνονταν. Στην κατάθλιψη της κρίσης που ξέσπαγε, ήταν «κάτι».

Οι στιγμές εκείνες απέκτησαν δεύτερη ζωή στο YouTube. Μια γενιά που δεν είδε ποτέ Extra 3 έμαθε τους ήρωές του από αποσπάσματα, όπως το χαστούκι στον «Μπούτια» στην παρουσίαση του βιβλίου του.

Έτσι ο Καμπούρης έγινε «όνομα» πολύ πέρα από το κοινό της πρώτης προβολής.

Η υπόθεση: 25 εταιρείες, «αχυράνθρωποι» και απλήρωτες εισφορές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το 2021. Τα μέλη του άνοιγαν εταιρείες ένδυσης και εστίασης στο όνομα «αχυρανθρώπων» και δεν κατέβαλλαν ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Οι Αρχές έχουν εντοπίσει 25 τέτοιες επιχειρήσεις.

Οι συλληφθέντες είναι οκτώ, ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και «μπροστινοί». Η οργάνωση εκτιμάται ότι έχει δέκα μέλη και δύο ακόμη αναζητούνται. Στο ζεύγος Καμπούρη αποδίδεται ηγετικός ρόλος, ενώ τους βαρύνει και κατηγορία για φοροδιαφυγή.

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