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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πληρωμές της εβδομάδας σε χιλιάδες δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη (ΔΥΠΑ) με τις καταβολές να ολοκληρώνονται στις 23 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση θα καταβληθουν συνολικά 71,78 εκατ. ευρώ σε 83.420 δικαιούχους, καλύπτοντας επιδόματα, εφάπαξ και ενισχύσεις απασχόλησης.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– σήμερα 21 Οκτωβρίου, καταβάλονται 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) και

– έως τις 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται:

– 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

– 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.