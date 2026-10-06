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Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το Δημόσιο προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημιά άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.

Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων» χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και, όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ.

Ακολούθως, άνοιγαν νέες εταιρείες επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Την ίδια ώρα εξετάζεται αν κάποια από τα τιμολόγια κόβονταν στο κόμμα του οποίου ηγείται ο φερόμενος ως εγκέφαλος.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις, μεταξύ αυτών και του παρουσιαστή και της συζύγου του.

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