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Πληρωμές σε διαιτητές, υποσχέσεις για ευνοϊκές αποφάσεις μέσα στο γήπεδο και στοιχηματικά κέρδη χιλιάδων ευρώ περιγράφονται σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρούς ισχυρισμούς για πιθανή χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Στους διαλόγους γίνεται λόγος ακόμη και για 300 ευρώ ως αντάλλαγμα σε διαιτητή και επιπλέον 300 ευρώ εφόσον αποβάλει συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ενώ καταγράφονται συζητήσεις για την επιλογή διαιτητών, την εξασφάλιση ευνοϊκής αντιμετώπισης ομάδων και την αξιοποίηση πληροφοριών για στοιχηματισμό.

«Θέλω να μου κάνεις ορισμούς αυτούς που θέλω εγώ» Το υλικό δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες που περιγράφονται. Αποτυπώνει, ωστόσο, συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ποσά και συνομιλίες, με τον Φρινίδι να χρησιμοποιεί επανειλημμένα εκφράσεις όπως «επίδειξη δύναμης», «σφαγείο» και «το πληρώσαμε και θα το πάρουμε». Σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές συνομιλίες, ο Φιρινίδης περιγράφει σε γνωστό του συνάντηση με πρόσωπο το οποίο χαρακτηρίζει επικεφαλής της διαιτησίας, υποστηρίζοντας ότι συζήτησαν για τον ορισμό συγκεκριμένων διαιτητών. Φιρινίδης: «Βρέθηκα χθες το βράδυ με αυτόν τον αρχιδιαιτητή». Συνομιλητής: «Και;» Φιρινίδης: «Και του λέω, ξέρω ‘γω, θέλω να μου κάνεις ορισμούς, αυτούς που θέλω εγώ». Στη συνέχεια εξηγεί ότι δεν επιδίωκε απλώς τη νίκη απέναντι σε αντίπαλη ομάδα, αλλά ήθελε να δείξει την ισχύ του. «Επειδή έχουν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, λέω θέλω να τους την κόψω, να κάνω επίδειξη δύναμης», υποστηρίζει. Η συζήτηση συνεχίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένο διαιτητή και σε χρηματικό αντάλλαγμα. Φιρινίδης: «Και μου λέει ποιον θες να βάλουμε; Λέω πες μου κάποιον και μου λέει θες να δώσεις χαρτζιλίκι; Λέω ναι. Και μου λέει άστο πάνω μου, λέει. Να πω τον διαιτητή, 120 να χρειαστεί να παίζουμε, θα παίζουμε για να κερδίσεις». Συνομιλητής: «Κάνα πεντακοσάρικο;» Φιρινίδης: «300 ευρώ. 300 ευρώ και τον είπα αν βγάλεις κόκκινη τον έναν ή τον άλλον θα πάρεις άλλα 300». Συνομιλητής: «Τι λες ρε;» Φιρινίδης: «Ναι, ναι». Η αναφορά στην καταβολή επιπλέον ποσού για την αποβολή ποδοσφαιριστή είναι ιδιαίτερα σοβαρή, χωρίς ωστόσο από τη συνομιλία να προκύπτει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή ή ότι υπήρξε σχετική συμφωνία με τον διαιτητή. «Πες τον 100-0, θέλω επίδειξη δύναμης» Σε διαφορετική συνομιλία, ο Φιρινίδης εμφανίζεται να ζητά από συνεργάτη του διαβεβαιώσεις για την έκβαση ποδοσφαιρικής αναμέτρησης. Φιρινίδης: «Ποιον θα βάλει;» Συνομιλητής: «Αυτόν που λέγαμε». Φιρινίδης: «Ακούς; Πες τον 100-0 όμως». Συνομιλητής: «Αυτό με είπε ρε. Αυτό είναι κερδισμένο το παιχνίδι, λέει. Τελείωσε λέει». Φιρινίδης: «Ναι, αλλά 100-0». Συνομιλητής: «Και να μην μπαίνει, λέει, θα λήξει στο 1.200 λεπτό, λέει». Φιρινίδης: «Θέλω, ξέρεις τι θέλω; Επίδειξη δύναμης». Ο χαρακτηριστικός διάλογος δείχνει την απόλυτη βεβαιότητα που εκφράζουν οι δύο άνδρες για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην ίδια συνομιλία, ο Φιρινίδης υποστηρίζει ότι έχει διαθέσει 200.000 ευρώ σε ποδοσφαιρική ομάδα, εκφράζοντας την οργή του για τη στάση ανθρώπων που συνδέονται με αυτήν. «Να τους κλωτσάνε από το πρώτο λεπτό, δεν θα μας βγάλει κόκκινη» Σε άλλη συνομιλία, ο Φιρινίδης δίνει σε πρόσωπο που συνδέεται με ποδοσφαιρική ομάδα οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αγωνιστούν οι παίκτες.