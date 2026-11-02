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Πληρωμές σε διαιτητές, υποσχέσεις για ευνοϊκές αποφάσεις μέσα στο γήπεδο και στοιχηματικά κέρδη χιλιάδων ευρώ περιγράφονται σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Φιρινίδη, φέρνοντας στο προσκήνιο σοβαρούς ισχυρισμούς για πιθανή χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.
Στους διαλόγους γίνεται λόγος ακόμη και για 300 ευρώ ως αντάλλαγμα σε διαιτητή και επιπλέον 300 ευρώ εφόσον αποβάλει συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ενώ καταγράφονται συζητήσεις για την επιλογή διαιτητών, την εξασφάλιση ευνοϊκής αντιμετώπισης ομάδων και την αξιοποίηση πληροφοριών για στοιχηματισμό.
«Θέλω να μου κάνεις ορισμούς αυτούς που θέλω εγώ»
Σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές συνομιλίες, ο Φιρινίδης περιγράφει σε γνωστό του συνάντηση με πρόσωπο το οποίο χαρακτηρίζει επικεφαλής της διαιτησίας, υποστηρίζοντας ότι συζήτησαν για τον ορισμό συγκεκριμένων διαιτητών.
Φιρινίδης: «Βρέθηκα χθες το βράδυ με αυτόν τον αρχιδιαιτητή».
Συνομιλητής: «Και;»
Φιρινίδης: «Και του λέω, ξέρω ‘γω, θέλω να μου κάνεις ορισμούς, αυτούς που θέλω εγώ».
Στη συνέχεια εξηγεί ότι δεν επιδίωκε απλώς τη νίκη απέναντι σε αντίπαλη ομάδα, αλλά ήθελε να δείξει την ισχύ του.
«Επειδή έχουν βγάλει πολύ μεγάλη γλώσσα, λέω θέλω να τους την κόψω, να κάνω επίδειξη δύναμης», υποστηρίζει.
Η συζήτηση συνεχίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένο διαιτητή και σε χρηματικό αντάλλαγμα.
Φιρινίδης: «Και μου λέει ποιον θες να βάλουμε; Λέω πες μου κάποιον και μου λέει θες να δώσεις χαρτζιλίκι; Λέω ναι. Και μου λέει άστο πάνω μου, λέει. Να πω τον διαιτητή, 120 να χρειαστεί να παίζουμε, θα παίζουμε για να κερδίσεις».
Συνομιλητής: «Κάνα πεντακοσάρικο;»
Φιρινίδης: «300 ευρώ. 300 ευρώ και τον είπα αν βγάλεις κόκκινη τον έναν ή τον άλλον θα πάρεις άλλα 300».
Συνομιλητής: «Τι λες ρε;»
Φιρινίδης: «Ναι, ναι».
Η αναφορά στην καταβολή επιπλέον ποσού για την αποβολή ποδοσφαιριστή είναι ιδιαίτερα σοβαρή, χωρίς ωστόσο από τη συνομιλία να προκύπτει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η πληρωμή ή ότι υπήρξε σχετική συμφωνία με τον διαιτητή.
Σε διαφορετική συνομιλία, ο Φιρινίδης εμφανίζεται να ζητά από συνεργάτη του διαβεβαιώσεις για την έκβαση ποδοσφαιρικής αναμέτρησης.
Φιρινίδης: «Ποιον θα βάλει;»
Συνομιλητής: «Αυτόν που λέγαμε».
Φιρινίδης: «Ακούς; Πες τον 100-0 όμως».
Συνομιλητής: «Αυτό με είπε ρε. Αυτό είναι κερδισμένο το παιχνίδι, λέει. Τελείωσε λέει».
Φιρινίδης: «Ναι, αλλά 100-0».
Συνομιλητής: «Και να μην μπαίνει, λέει, θα λήξει στο 1.200 λεπτό, λέει».
Φιρινίδης: «Θέλω, ξέρεις τι θέλω; Επίδειξη δύναμης».
Ο χαρακτηριστικός διάλογος δείχνει την απόλυτη βεβαιότητα που εκφράζουν οι δύο άνδρες για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στην ίδια συνομιλία, ο Φιρινίδης υποστηρίζει ότι έχει διαθέσει 200.000 ευρώ σε ποδοσφαιρική ομάδα, εκφράζοντας την οργή του για τη στάση ανθρώπων που συνδέονται με αυτήν.
«Να τους κλωτσάνε από το πρώτο λεπτό, δεν θα μας βγάλει κόκκινη»
Σε άλλη συνομιλία, ο Φιρινίδης δίνει σε πρόσωπο που συνδέεται με ποδοσφαιρική ομάδα οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αγωνιστούν οι παίκτες.
Φιρινίδης: «Καθόλου ρε, να μη φανεί η κάμερα για να μην κωλώσει ο άλλος».
Συνομιλητής: «Οκ, ναι, ναι».
Στη συνέχεια ακολουθεί η χαρακτηριστική οδηγία:
Φιρινίδης: «Και εξήγησέ τους ότι να βάλουν τα πόδια στη φωτιά, να τους κλωτσάνε από το πρώτο λεπτό, δεν θα μας βγάλει κόκκινη κάρτα».
Συνομιλητής: «Εντάξει».
Φιρινίδης: «Το κάνεις; Με πιάνεις;»
Συνομιλητής: «Ναι, κομπλέ».
Φιρινίδης: «Μην τους δώσεις να καταλάβουν όμως ότι…»
Συνομιλητής: «Όχι ρε, όχι ρε, σε κανέναν δεν λέω τίποτα».
Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Φιρινίδης εμφανίζεται να θεωρεί δεδομένη την ανοχή του διαιτητή σε σκληρά μαρκαρίσματα, χωρίς να προκύπτει εάν η προσδοκία αυτή είχε πραγματική βάση.
«Πρέπει να δίνουμε 1.000 ευρώ για να κερδίσουμε;»
Σε άλλη συζήτηση, με συγγενικό του πρόσωπο, ο Φιρινίδης εμφανίζεται να δυσανασχετεί με τα χρήματα που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, απαιτούνταν για να εξασφαλιστεί μια νίκη.
«Δηλαδή τώρα πρέπει να δίνουμε 1.000 ευρώ για να κερδίσουμε αυτή την ομάδα;», ρωτά.
«Και όμως, αν δεν έδινες 1.000 ευρώ δεν θα κέρδιζες», του απαντά ο συνομιλητής του.
Σε διαφορετική επικοινωνία, ο Φιρινίδης αναφέρεται σε επερχόμενη αναμέτρηση με αντίπαλη ομάδα, υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει διαβεβαίωση πως θα μπορούσε να υπάρξει ευνοϊκή διαιτητική αντιμετώπιση.
«Όταν παίξεις με αυτούς, πες μου ποιον θέλεις να γίνει σφαγείο, σφαγείο», λέει, μεταφέροντας όσα φέρεται να του είπε τρίτο πρόσωπο.
Στη συνέχεια προσθέτει: «Πιστεύω ναι ρε φίλε, αλλιώς θα τον κάνω σφαγείο».
Ο συνομιλητής του απαντά γελώντας: «Το πληρώσαμε και θα το πάρουμε».
«Βάλε, βάλε, χώσε»: Τα στοιχήματα και τα 7.000 ευρώ
Οι αναφορές σε διαιτητικές αποφάσεις συνδυάζονται με συζητήσεις για στοιχήματα και πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη αγώνων.
Σε μία από αυτές, ο Φιρινίδης προτρέπει συνομιλητή του να στοιχηματίσει σε αναμέτρηση ομάδων κάτω των 19 ετών.
Φιρινίδης: «Παίξε, παίξε όβερ δυόμισι και γκολ γκολ. Βάλε, βάλε, χώσε, χώσε».
Συνομιλητής: «Τι ώρα παίζουν αυτά;»
Φιρινίδης: «Τώρα παίζουν, χώσε στο ημίχρονο».
Λίγο αργότερα, σε διαφορετική συνομιλία, περιγράφει αγώνα στον οποίο, όπως συζητούν, σημειώθηκαν τρία γκολ, δύο πέναλτι και μία αποβολή μέσα σε 13 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου.
«Με έχουν πάρει εκατό τηλέφωνα και μου λένε βάλ’ το γκολ γκολ και όβερ», υποστηρίζει.
Η συνέχεια της συζήτησης αφορά τα χρήματα που φέρεται να κέρδισε.
Φιρινίδης: «Και σηκώνομαι, τρέχω σε στοίχημα κάτω και αυτά και έγραψε 7 χιλιάρικα».
Συνομιλητής: «7 πήρες σύνολο;»
Φιρινίδης: «Ναι, ναι».
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα κέρδη θα μπορούσαν να είναι ακόμη μεγαλύτερα εάν είχε προλάβει να στοιχηματίσει νωρίτερα.
«Άμα το ‘ξερα εγώ εξ αρχής από το πρωί και έκανα προετοιμασία, μπορούσε να γράψει 15 χιλιάρικα», λέει.
Σε άλλη επικοινωνία αναφέρει ότι είχε πληροφορηθεί πως θα σημειωνόταν επιπλέον γκολ μετά το 80ό λεπτό.
«Γίνεται 2-2 και μου λένε μετά το 80′ θα μπει και άλλο, μου λέει περίμενε λίγο», περιγράφει.
«Στο 93’ 3-2», προσθέτει.
Συνομιλητής: «Άρα ήταν ζωηροί αυτοί που στα είπανε; Όχι αστεία».
Φιρινίδης: «Ναι, ναι ρε, πολύ καλοί».
Οι συγκεκριμένες συνομιλίες περιλαμβάνουν αναφορές σε πληροφορίες για την εξέλιξη ποδοσφαιρικών αγώνων, κέρδη από στοιχήματα και υποτιθέμενες παρεμβάσεις στη διαιτησία.
Το εάν υπήρξαν πράγματι χειραγωγημένα αποτελέσματα ή παράνομες οικονομικές συναλλαγές απαιτεί διασταύρωση με τους πραγματικούς αγώνες, τους διαιτητικούς ορισμούς και τις στοιχηματικές κινήσεις.
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