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Πέντε σημαντικές φορολογικές εκκρεμότητες καλούνται να τακτοποιήσουν οι πολίτες πριν από την εκπνοή του 2026, προκειμένου να αποφύγουν πρόσθετους φόρους και να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Η 31η Δεκεμβρίου αποτελεί κρίσιμο ορόσημο, καθώς οι κινήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τότε μπορούν να επηρεάσουν άμεσα το ύψος του φορολογικού λογαριασμού της επόμενης χρονιάς.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η συγκέντρωση των απαιτούμενων ηλεκτρονικών αποδείξεων, οι πληρωμές συγκεκριμένων επαγγελματικών υπηρεσιών, η κάλυψη τεκμηρίων μέσω γονικών παροχών, οι δαπάνες ανακαίνισης ακινήτων και ο έλεγχος των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας στο Ε9.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθώς όσοι δεν καλύπτουν το προβλεπόμενο ποσό κινδυνεύουν με πρόσθετη φορολόγηση 22% επί της διαφοράς. Την ίδια στιγμή, οι πληρωμές για ορισμένες υπηρεσίες και εργασίες σε ακίνητα μπορούν να εξασφαλίσουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

1. Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Πώς αποφεύγεται το πέναλτι 22%

Πρώτη προτεραιότητα για τους φορολογουμένους είναι να διαπιστώσουν εάν έχουν συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό ηλεκτρονικών δαπανών μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι πληρωμές με κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική ή άλλα αναγνωρισμένα ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να καλύπτουν το 30% του πραγματικού ετήσιου εισοδήματος, με ανώτατο απαιτούμενο ποσό δαπανών τις 20.000 ευρώ.

Εφόσον ο φορολογούμενος δεν συγκεντρώσει τις απαραίτητες αποδείξεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στο ποσό που υπολείπεται.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ χρειάζεται ηλεκτρονικές δαπάνες τουλάχιστον 6.000 ευρώ. Εάν μέχρι το τέλος του έτους έχει πραγματοποιήσει πληρωμές μόνο 4.000 ευρώ, θα προκύψει διαφορά 2.000 ευρώ, στην οποία θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος 440 ευρώ.

Η επιβάρυνση αυτή δεν είναι αμελητέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2025, το συνολικό πέναλτι για όσους δεν κάλυψαν τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές δαπάνες ανήλθε σε 86,04 εκατ. ευρώ.

Από τη συγκεκριμένη υποχρέωση εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες πολιτών, μεταξύ των οποίων όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Παράλληλα, προβλέπεται ευνοϊκή μεταχείριση για συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες, καθώς οι σχετικές ηλεκτρονικές δαπάνες υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου.

2. Πληρωμές σε επαγγελματίες: Έκπτωση έως 5.000 ευρώ από το εισόδημα

Πρόσθετο φορολογικό όφελος μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές πληρωμές για συγκεκριμένες υπηρεσίες επαγγελματιών.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργασίες από υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, αλλά και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, όπως αυτές που παρέχουν οι κομμωτές.

Η φορολογική ελάφρυνση προβλέπει ότι το 30% των επιλέξιμων δαπανών αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, με ανώτατο ετήσιο όριο έκπτωσης τις 5.000 ευρώ.

Έτσι, εάν ένας φορολογούμενος έχει καταβάλει μέσα στο 2026 συνολικά 3.000 ευρώ μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών για υπηρεσίες που υπάγονται στη ρύθμιση, μπορεί να περιορίσει το φορολογητέο εισόδημά του κατά 900 ευρώ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα λάβει επιστροφή φόρου 900 ευρώ. Το πραγματικό οικονομικό όφελος εξαρτάται από τον φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στο εισόδημά του.

Η συγκεκριμένη φορολογική έκπτωση έχει παραταθεί και για το 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να συνεχίσουν να αξιοποιούν το μέτρο για τις προβλεπόμενες επαγγελματικές υπηρεσίες.

3. Γονικές παροχές: Η λύση για όσους κινδυνεύουν από τα τεκμήρια

Μία ακόμη σημαντική εκκρεμότητα αφορά στους φορολογουμένους που απέκτησαν μέσα στο 2026 περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, χωρίς τα δηλωθέντα εισοδήματά τους να δικαιολογούν πλήρως τη σχετική δαπάνη.

Η αγορά κατοικίας ή αυτοκινήτου, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα με τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οδηγώντας σε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κάλυψη της διαφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω χρηματικής γονικής παροχής ή δωρεάς, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Για συγγενείς που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία συγγένειας προβλέπεται αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά των χρημάτων πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού συστήματος.

Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ.

Το κρίσιμο σημείο είναι ο χρόνος της μεταφοράς. Για να μπορέσουν τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του τεκμηρίου, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο φορολογούμενος τα είχε λάβει πριν πραγματοποιήσει τη σχετική αγορά.

Επομένως, όσοι σχεδιάζουν να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία έως το τέλος της χρονιάς χρειάζεται να εξετάσουν εγκαίρως τον τρόπο χρηματοδότησής τους, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα κατά την υποβολή της επόμενης φορολογικής δήλωσης.

4. Ανακαινίσεις: Φορολογική μείωση έως 16.000 ευρώ σε πέντε χρόνια

Σημαντικό φορολογικό κίνητρο προβλέπεται για τους ιδιοκτήτες που πραγματοποιούν εργασίες επισκευής, ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης στα ακίνητά τους.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση επιτρέπει μείωση του φόρου εισοδήματος έως 16.000 ευρώ συνολικά, με το όφελος να κατανέμεται σε διάστημα πέντε ετών.

Το ανώτατο ποσό της ετήσιας μείωσης διαμορφώνεται σε 3.200 ευρώ, εφόσον πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για την αξιοποίηση του μέτρου, οι εργασίες πρέπει να εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά.

Παράλληλα, η εξόφληση πρέπει να πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, καθώς οι συναλλαγές που δεν πληρούν τους σχετικούς όρους δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για τη συγκεκριμένη φορολογική ελάφρυνση.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν προγραμματίσει ή πραγματοποιήσει εργασίες μέσα στη χρονιά θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τις αποδείξεις και τα τιμολόγιά τους, ώστε να διαπιστώσουν εάν μπορούν να επωφεληθούν από την έκπτωση.

5. Ε9: Οι διορθώσεις που μπορούν να μειώσουν τον ΕΝΦΙΑ του 2027

Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος αφορά στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9.

Λανθασμένα στοιχεία για ένα ακίνητο μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη επιβάρυνση κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2027, ακόμη και όταν η πραγματική περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη δεν δικαιολογεί τον συγκεκριμένο φόρο.

Για τον λόγο αυτό, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις καταχωρίσεις τους, δίνοντας έμφαση σε στοιχεία όπως η επιφάνεια του ακινήτου, η παλαιότητα, ο όροφος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας και το είδος του εμπράγματου δικαιώματος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις ημιτελών κτισμάτων, καθώς και στα ακίνητα για τα οποία υπάρχουν δικαιώματα ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας.

Μια ανακριβής καταχώριση μπορεί να επηρεάσει το τελικό ύψος του φόρου, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να επιβαρύνεται περισσότερο από όσο θα έπρεπε.

Ο έγκαιρος έλεγχος και η διόρθωση των στοιχείων, όπου αυτό απαιτείται, μπορούν να αποτρέψουν τέτοιες επιβαρύνσεις και να εξασφαλίσουν ότι ο ΕΝΦΙΑ του 2027 θα υπολογιστεί με βάση την πραγματική περιουσιακή εικόνα του φορολογουμένου.