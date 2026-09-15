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Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα πλησιάζει, με την αλλαγή των ρολογιών να έχει προγραμματιστεί για την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Οι δείκτες θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, επαναφέροντας τη χώρα στο καθεστώς της χειμερινής ώρας και αλλάζοντας ουσιαστικά τη διάρκεια του διαθέσιμου φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026. Συγκεκριμένα, όταν το ρολόι δείξει 04:00, οι δείκτες θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω και θα δείξουν 03:00. Με τον τρόπο αυτό θα κερδιστεί μία ώρα ύπνου, ενώ από την επόμενη ημέρα η ανατολή και η δύση του ηλίου θα πραγματοποιούνται νωρίτερα.

Η εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας εξακολουθεί να εφαρμόζεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ισχύοντος ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. Η διαδικασία πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο, με τους πολίτες να προσαρμόζουν αντίστοιχα τα ρολόγια τους.

Γιατί εφαρμόζεται η αλλαγή ώρας

Η καθιέρωση της θερινής ώρας συνδέθηκε ιστορικά με την προσπάθεια καλύτερης αξιοποίησης του φυσικού φωτός και τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης. Η πρακτική απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1970, όταν η πετρελαϊκή κρίση ανάγκασε πολλές χώρες να αναζητήσουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας.

Η βασική λογική ήταν απλή: με τη μετακίνηση των ρολογιών μία ώρα μπροστά κατά τους θερινούς μήνες, οι απογευματινές ώρες θα συνέπιπταν περισσότερο με το φυσικό φως. Έτσι, περιοριζόταν θεωρητικά η ανάγκη για τεχνητό φωτισμό και αξιοποιούνταν περισσότερο η ηλιοφάνεια.

Στην πράξη, η θερινή ώρα σημαίνει ότι η ημέρα εμφανίζεται να «κερδίζει» μία ώρα φωτός το απόγευμα, ενώ η επιστροφή στη χειμερινή ώρα επαναφέρει την κανονική χρονική αντιστοίχιση μεταξύ ρολογιού και φυσικού φωτός.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο από το 1996

Από το 1996 εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ενιαίο σύστημα για την αλλαγή ώρας. Σύμφωνα με αυτό, τα ρολόγια μετακινούνται μία ώρα μπροστά την άνοιξη, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής ώρας, και μία ώρα πίσω το φθινόπωρο, με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Η πρακτική εξακολουθεί να ισχύει, παρά τη συζήτηση των προηγούμενων ετών για την πιθανή κατάργηση της εποχικής αλλαγής. Έτσι, και το 2026, οι πολίτες θα χρειαστεί να προσαρμόσουν και πάλι τα ρολόγια τους.

Η αλλαγή του Οκτωβρίου έχει ως αποτέλεσμα η 04:00 να γίνεται 03:00, προσφέροντας μία επιπλέον ώρα κατά τη συγκεκριμένη νύχτα. Από την επόμενη ημέρα, ωστόσο, το φως της ημέρας θα υποχωρεί νωρίτερα τις απογευματινές ώρες, καθώς η χειμερινή περίοδος θα έχει πλέον ξεκινήσει.

Η 25η Οκτωβρίου αποτελεί επομένως την ημερομηνία που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι πολίτες για την επόμενη αλλαγή ώρας, με τους δείκτες να επιστρέφουν μία ώρα πίσω και τη χώρα να περνά επισήμως στο χειμερινό ωράριο.

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